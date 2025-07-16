Ключевые моменты:

Завершилась археологическая экспедиция на «Каменной горе» в Измаильском районе Одесчины.

Более 5 тысяч лет здесь проходила одна из самых известных переправ Евразии.

Находки:монеты императоров Антонина Пия и Констанция II, римские фибулы воинского типа, захоронения.

Археологическая ценность: подтверждение торговых и культурных связей с регионами Средиземноморья и Северного Причерноморья.

Экспедиция длилась почти месяц — с 5 по 27 июня. Исследования проводили в окрестностях Каменной горы, где функционировала пограничная крепость Римской империи. В университете отметили, что эта возвышенность контролировала самую узкую часть Дуная, где с древних времен существовала переправа, которая была стратегически важной точкой региона.

Среди находок археологи обнаружили монеты императоров Антонина Пия и Констанция II, римские фибулы (застежки) так называемого воинского типа, краснолаковый керамический светильник, обломок каменной булавы позднего бронзового века. Об этом сообщили в педагогическом университете имени Константина Ушинского.

Также обнаружены два захоронения — одно из которых, вероятно, принадлежит черняховской культуре.

Как объясняют ученые, исследование Каменной горы началось еще в 1960-х годах. Здесь нашли остатки римской крепости, которая входила в систему пограничной обороны Римской империи.

Сейчас же археологи находят здесь остатки древних сооружений и многочисленные артефакты: римские печи, ямы, бытовые вещи, украшения, монеты, керамику — доказательства оживленных торговых и культурных контактов местного населения с городами Средиземноморья и степными районами Северного Причерноморья.

Читайте также: Возле Дюка обнаружили часть вероятной крепости Хаджибей: что именно нашли археологи