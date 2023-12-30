Раны Одессы: предпоследний день года на тихой Молдаванке (фоторепортаж)

После прилета: тишина и тревога

Мы идем по Михайловской площади, попадаем на благотворительный обед, проходящий здесь каждую субботу, смотрим, как играют на детской площадке одесситы… И тишина… Потому что здесь обычно всегда тишина.

А еще – чуть ли не на каждом шагу – этот ужас: последствия прилета рашистской ракеты.

Трагический перечень одесских ран во время этой войны… Теперь сюда попала и Михайловская площадь, и улицы, что расположены рядом…

Возле одесской школы номер один продолжаются спасательные работы… На самой площади – многие окна уже с фанерой… Церковь на пострадавшей от «прилета» площади внешне кажется целой. Но это только так кажется. Ведь хоть и успели сделать временный ремонт потолка, но 75 окон даже фанерой не успели еще закрыть…

Спасательные работы продолжаются

А вот и корпуса жилого комплекса… Современные многоэтажки тоже словно «онемели». И это тоже только кажется: спасательные работы все еще продолжаются. Люди тихо говорят, проходя мимо ЖК: «Какой ужас!».

Действительно, ужас… А рядом еще цветут розы – и это в декабре, и это – на «фоне» изуродованного корпуса.

Попадаю во двор. Стекла, ограждающие ленты, спасатели все еще работают: из несчастных почерневших окон «что-то» постоянно вылетает. «Что-то» – это то, что еще позавчера было домашними вещами. Необходимыми, важными, с любовью приобретенными ради уюта в доме.

Дети войны и несгибаемая елка

Две девочки – Екатерина и Ярослава – местные. Живут в том же жилом комплексе, только в другом корпусе. Рядом с детской площадкой красиво убранная елка. Ее уже назвали несокрушимой: несмотря на тот проклятый прилет с ужасными последствиями, местные вечером все же включили на ней гирлянды…

Девочки рассказывают, что было страшно, когда все это произошло… Но, признаются, в начале войны было еще страшнее… Еще добавляют эти дети войны: «Все будет хорошо!», словно меня успокоить пытаются.

Фотографирую несгибаемых девочек возле несокрушимой елки. Они обе показывают мне пальчиками букву «V».

«V» – это «Viktory». «Viktory» – это наша Победа.

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