Новости Одессы и Одесской области

Российская ракета прилетела в жилую многоэтажку в Одессе: последствия (фоторепортаж)

Российская ракета прилетела в жилую многоэтажку в Одессе: последствия (фоторепортаж)

Для одесситов сегодняшнее утро, 29 декабря, стало ужасным и трагическим. Громкие взрывы раздавались во всем городе – россияне атаковали жилье мирных одесситов ракетами.

Сегодняшняя массированная атака была первой за очень продолжительный срок. Такие мощные обстрелы мы слышали еще в прошлом году, когда россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры, чтобы оставить нас без света и тепла.

Сегодня же российские ракеты атаковали жилые дома, родильные, учебные заведения.

Обстріл Одеси 29.12.23
Обстріл Одеси 29.12.23
Обстріл Одеси 29.12.23

Кроме домов, россияне сегодня отобрали жизнь у трех одесситов, которые на время атаки находились в своих квартирах.

Четвертый этаж многоэтажки выгорел совсем. Там даже не осталось стенок. Этаж ниже также выгорел.

Обстріл Одеси 29.12.23

Спасатели просят людей забрать автомобили с паркинга, поскольку может обрушиться стена.

чат будинку

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Во дворе жилого комплекса груды камней, стекла, выбитых окон. Под открытым небом лежат детские игрушки.

Обстріл Одеси 29.12.23

Во дворе разрушенной многоэтажки было много карет скорой. Ведь 17-этажки специалисты ГСЧС спасли 23 человека.

Обстріл Одеси 29.12.23
Обстріл Одеси 29.12.23
Обстріл Одеси 29.12.23

Ранения разной степени тяжести получили 22 человека, среди них двое детей (мальчик 6 лет и девочка 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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