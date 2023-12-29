Российская ракета прилетела в жилую многоэтажку в Одессе: последствия (фоторепортаж)

Сегодняшняя массированная атака была первой за очень продолжительный срок. Такие мощные обстрелы мы слышали еще в прошлом году, когда россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры, чтобы оставить нас без света и тепла.

Сегодня же российские ракеты атаковали жилые дома, родильные, учебные заведения.

Кроме домов, россияне сегодня отобрали жизнь у трех одесситов, которые на время атаки находились в своих квартирах.

Четвертый этаж многоэтажки выгорел совсем. Там даже не осталось стенок. Этаж ниже также выгорел.

Спасатели просят людей забрать автомобили с паркинга, поскольку может обрушиться стена.

Во дворе жилого комплекса груды камней, стекла, выбитых окон. Под открытым небом лежат детские игрушки.

Во дворе разрушенной многоэтажки было много карет скорой. Ведь 17-этажки специалисты ГСЧС спасли 23 человека.

Ранения разной степени тяжести получили 22 человека, среди них двое детей (мальчик 6 лет и девочка 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома.