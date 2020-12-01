Несколько лет назад власти страны взялись за реформу жилищно-коммунального хозяйства. В результате были приняты документы, которые должны были вывести на новый уровень отношения потребителей и поставщиков услуг. А также – обеспечить масштабный учет энергоносителей. Теперь наши дома и квартиры в большинстве своем оснащены приборами учета газа, электроэнергии, тепла и воды. Кто отвечает за исправность счетчиков и за чей счет их поверяют?

Какие сроки установлены для поверки счетчиков?

Межповерочные интервалы утверждены приказом Минэкономразвития № 1747 от 13 октября 2016 года (в редакции от 21.02.2020 г.). Поверка должна проводиться:

для счетчиков тепла и воды – раз в 4 года или в иной срок, предусмотренный техпаспортом счетчика

– раз в 4 года или в иной срок, предусмотренный техпаспортом счетчика для счетчиков электроэнергии – раз в 4, 6, 8 лет (в зависимости от класса точности)

– раз в 4, 6, 8 лет (в зависимости от класса точности) для счетчиков газа – раз в 2 года или раз в 8 лет (в зависимости от класса прибора)

Кто должен следить за сроками проведения поверки приборов учета?

В статье 17 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности» № 1314-VII от 5 июня 2014 года (в редакции от 3.07.2020 г.) говорится о том, что ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтажа, транспортировки и монтажа) счетчиков возлагается:

на субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по электро- и газоснабжению

на субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание счетчиков тепла и воды

Причем это относится и к приборам учета, которые являются собственностью физических лиц (индивидуальные счетчики) и общей собственностью совладельцев многоквартирного дома (общедомовые). То есть потребителям не обязательно отслеживать сроки поверки. Об этом им должны напоминать коммунальные предприятия.

За чей счет проводится поверка?

До принятия законов о коммерческом учете газа, воды и электроэнергии периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) индивидуальных счетчиков осуществлялись за счет предприятий – поставщиков услуг. С вступлением в силу новых законов изменились и правила поверки приборов учета.

Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) счетчиков электрической энергии и газа проводится предприятиями – субъектами хозяйствования – за счет тарифов на электро- и газоснабжение.

проводится предприятиями – субъектами хозяйствования – за счет тарифов на электро- и газоснабжение. Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) общедомовых водомеров и теплосчетчиков проводится субъектами хозяйствования за счет взносов жильцов за обслуживание узлов коммерческого учета. Размер взносов рассчитывается индивидуально для каждого дома, оплачивать их можно в рассрочку, но сроком не более пяти лет.

проводится субъектами хозяйствования за счет взносов жильцов за обслуживание узлов коммерческого учета. Размер взносов рассчитывается индивидуально для каждого дома, оплачивать их можно в рассрочку, но сроком не более пяти лет. Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) индивидуальных приборов учета воды и тепловой энергии осуществляются за счет собственников таких узлов учета, если иное не предусмотрено договором. Пример особых условий: для потребителей водоканалов, которые ежемесячно вносят абонентскую плату, периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) индивидуальных водомеров в многоквартирных домах бесплатные.

Сколько длится поверка и как рассчитывается плата за этот период?

Периодическая поверка счетчиков, как правило, должна проводиться в срок, не превышающий одного месяца. Если прибор учета сняли, а другой на замену не установили, то расчет производится:

за газ – по среднемесячным показателям потребленного газа за аналогичный период (отопительный или неотопительный) предыдущего года

– по среднемесячным показателям потребленного газа за аналогичный период (отопительный или неотопительный) предыдущего года за воду – по среднесуточному потреблению питьевой воды за предыдущие 12 месяцев (если предыдущих месяцев насчитывается менее 12, то за фактическое время потребления услуги, но не менее чем за 15 суток)

– по среднесуточному потреблению питьевой воды за предыдущие 12 месяцев (если предыдущих месяцев насчитывается менее 12, то за фактическое время потребления услуги, но не менее чем за 15 суток) за электроэнергию – по среднесуточному объему потребления

– по среднесуточному объему потребления за теплоэнергию – по среднемесячным показаниям за предыдущий отопительный период. Следует учесть, что плановая поверка теплосчетчика должна осуществляться в неотопительный период.

Если счетчик не прошел поверку, кто должен приобрести новый?

Средства измерительной техники разрешается использовать только при условии, если они исправны и прошли поверку. Об этом говорится в статье 8 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности». Если счетчик признан неисправным и не подлежит ремонту, его надо менять. За чей счет производится замена прибора учета на новый?

Неисправные водяные и теплосчетчики , установленные в квартирах, потребители меняют за свой счет. Что касается общедомовых приборов учета, то имеет значение, на балансе какого предприятия или какой организации они состоят.

, установленные в квартирах, потребители меняют за свой счет. Что касается учета, то имеет значение, на балансе какого предприятия или какой организации они состоят. Если теплосчетчики принадлежат теплоснабжающему предприятию, замена прибора учета, как и его ремонт, осуществляются предприятием за счет взносов жильцов за обслуживание узлов коммерческого учета.

принадлежат теплоснабжающему предприятию, замена прибора учета, как и его ремонт, осуществляются предприятием за счет взносов жильцов за обслуживание узлов коммерческого учета. Если водомеры принадлежат водоснабжающему предприятию, замена таких узлов учета, как и их ремонт, осуществляются исполнителем коммунальной услуги.

принадлежат водоснабжающему предприятию, замена таких узлов учета, как и их ремонт, осуществляются исполнителем коммунальной услуги. Если счетчики принадлежат управляющей компании, ЖСК или ОСМД, то, соответственно, ремонт старого и установку нового прибора осуществляет их собственник за свой счет.

принадлежат управляющей компании, ЖСК или ОСМД, то, соответственно, ремонт старого и установку нового прибора осуществляет их собственник за свой счет. Если повреждение или неправильная работа счетчика газа или электроэнергии не связаны с вмешательством потребителя, то субъекты хозяйствования при необходимости меняют их на новые за свой счет. Если будет доказано, что неисправность возникла по вине потребителя, то он должен приобрести новый прибор учета за свои средства.

На заметку

Ответственность за сохранность и целостность квартирных счетчиков и пломб на них несет потребитель.

Ольга Новикова

PS. “Одесская жизнь” благодарит КП «Теплоснабжение города Одессы», ООО «Одессагаз-Поставка», «Инфоксводоканал» (г. Одесса) за участие в подготовке материала.

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