Вопрос – ответ: надо ли пускать контролеров для проверки электросчетчика?

«Одесская жизнь» узнавала, почему ДТЭК присылает сообщения о необходимости проверки электросчетчиков и нужно ли пускать в дом контролеров?

С октября нынешнего года ДТЭК «Одесские электросети» всерьез занялась контролем потребления одесситами и жителями области электричества. Абоненты начали получать от компании письма с настойчивыми предложениями согласовать дату проверок электросчетчиков. С чем это может быть связано и обязательно ли пускать проверяющих, попыталась выяснить «Одесская жизнь».

Реальная картина потребления

Удобные день и время для снятия контрольных показаний электросчетчика одесситы могут согласовать, отправив сообщение вместе с номером своего телефона через личный кабинет на сайте компании либо позвонив в коллцентр. Некоторых граждан настоятельность проверки настораживает.

В ДТЭК объясняют, что такой контроль необходим для достоверных начислений абонентам оплаты за потребленную электроэнергию, сумма которой затем появится в их платежках. Поэтому раз в полгода, согласно законодательству Украины, проверяющие снимают показания счетчиков у абонентов и передают их поставщику электроэнергии. А также — осматривают прибор учета: сверяют номер, проверяют целостность корпуса и пломб, обращают внимание на наличие/отсутствие присоединений.

— Делается это для того, чтобы начисления за потребленную клиентом электроэнергию были корректными. Мы получаем реальную картину электропотребления, а клиенты — корректные суммы начислений в квитанциях на оплату поставщика электроэнергии. Однако это не лишает клиента обязанности ежемесячно передавать показания счетчика, — объяснил генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Александр Фоменко.

Чем грозит недопуск контролера

Электросчетчики чаще всего расположены внутри квартир или частных домов. Поэтому ДТЭК убедительно просит абонентов предоставлять контролерам доступ к приборам учета, находящимся в частных домах, квартирах, на территориях домохозяйств.

Если этого не делать, то в итоге абонент может получить неправильные начисления от поставщиков электроэнергии. К тому же недопуск контролера к прибору учета — это прямое нарушение Правил розничного рынка электроэнергии, что может стать основанием для прекращения предоставления услуги по электроснабжению.

Ранее мы рассказывали об абонплате и новых тарифах на отопление: к чему готовиться одесситам.

Обязательно проверьте документы

Вместе с тем компания напоминает, что представители ДТЭК, снимающие контрольные показания счетчика, по требованию абонента должны предъявить удостоверение. Специалисты обязаны лишь осмотреть счетчик и не должны предлагать никаких других услуг или брать оплату от абонентов.

Предположения о том, что проверки электросчетчиков связаны с вероятным изменением тарифов, в ДТЭК не подтвердили. А, по заверениям Минэкономики, цены на электроэнергию в новом году останутся без изменений — по крайней мере, до апреля. А вот затем, прогнозируют в Нацбанке, тарифы на электричество, вероятно, вырастут на 20%-25%: до 1,73 — 1,80 гривни за один киловатт-час для тех, кто потребляет менее 250 киловатт в месяц, и до 2,02-2,10 гривни при условии потребления свыше указанной нормы.

Ранее мы рассказывали о том, грозят ли Одессе веерные отключения электроэнергии.