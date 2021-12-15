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Вопрос – ответ: надо ли пускать контролеров для проверки электросчетчика?

Вопрос – ответ: надо ли пускать контролеров для проверки электросчетчика?

«Одесская жизнь» узнавала, почему ДТЭК присылает сообщения о необходимости проверки электросчетчиков и нужно ли пускать в дом контролеров?

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С октября нынешнего года ДТЭК «Одесские электросети» всерьез занялась контролем потребления одесситами и жителями области электричества. Абоненты начали получать от компании письма с настойчивыми предложениями согласовать дату проверок электросчетчиков. С чем это может быть связано и обязательно ли пускать проверяющих, попыталась выяснить «Одесская жизнь».

Реальная картина потребления

Удобные день и время для снятия контрольных показаний электросчетчика одесситы могут согласовать, отправив сообщение вместе с номером своего телефона через личный кабинет на сайте компании либо позвонив в коллцентр. Некоторых граждан настоятельность проверки настораживает.

В ДТЭК объясняют, что такой контроль необходим для достоверных начислений абонентам оплаты за потребленную электроэнергию, сумма которой затем появится в их платежках. Поэтому раз в полгода, согласно законодательству Украины, проверяющие снимают показания счетчиков у абонентов и передают их поставщику электроэнергии. А также — осматривают прибор учета: сверяют номер, проверяют целостность корпуса и пломб, обращают внимание на наличие/отсутствие присоединений.

— Делается это для того, чтобы начисления за потребленную клиентом электроэнергию были корректными. Мы получаем реальную картину электропотребления, а клиенты — корректные суммы начислений в квитанциях на оплату поставщика электроэнергии. Однако это не лишает клиента обязанности ежемесячно передавать показания счетчика, — объяснил генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Александр Фоменко.

проверка электро счетчика ДТЭК

Чем грозит недопуск контролера

Электросчетчики чаще всего расположены внутри квартир или частных домов. Поэтому ДТЭК убедительно просит абонентов предоставлять контролерам доступ к приборам учета, находящимся в частных домах, квартирах, на территориях домохозяйств.

Если этого не делать, то в итоге абонент может получить неправильные начисления от поставщиков электроэнергии. К тому же недопуск контролера к прибору учета — это прямое нарушение Правил розничного рынка электроэнергии, что может стать основанием для прекращения предоставления услуги по электроснабжению.

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Обязательно проверьте документы

Вместе с тем компания напоминает, что представители ДТЭК, снимающие контрольные показания счетчика, по требованию абонента должны предъявить удостоверение. Специалисты обязаны лишь осмотреть счетчик и не должны предлагать никаких других услуг или брать оплату от абонентов.

Предположения о том, что проверки электросчетчиков связаны с вероятным изменением тарифов, в ДТЭК не подтвердили. А, по заверениям Минэкономики, цены на электроэнергию в новом году останутся без изменений — по крайней мере, до апреля. А вот затем, прогнозируют в Нацбанке, тарифы на электричество, вероятно, вырастут на 20%-25%: до 1,73 — 1,80 гривни за один киловатт-час для тех, кто потребляет менее 250 киловатт в месяц, и до 2,02-2,10 гривни при условии потребления свыше указанной нормы.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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