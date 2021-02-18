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Чей провод: кто в Одессе отвечает за столбы и провода?

Чей провод: кто в Одессе отвечает за столбы и провода?

Вот уже несколько недель в Одессе, с редкими паузами на хорошую погоду, бушует стихия: морозы, снегопад, сильный ветер, дождь, гололед. А после непогоды в городе куча оборванных проводов, часть из которых до сих пор бесхозно валяется на улицах. Кабели лежат прямо посреди тротуаров и дорог, под грудами поваленных веток. Мы решили узнать, кто в Одессе отвечает за столбы и провода и что делать, если обнаружили такую проблему. Разобраться нам помог руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Одесские электросети Александр Доброер.

По его словам, все электросети можно условно поделить на три группы, в зависимости от того, кто за них отвечает:

  1. высоковольтные линии – компания ДТЭК,
  2. уличное освещение и сети – КП «Одесгорсвет»,
  3. сети, которые принадлежат другим предприятиям, например, КП «Одесгорэлектротранс».

Но прохожий вряд ли поймет, какой провод перед ним лежит. Потому, во-первых, не пытайтесь устранить проблему самостоятельно: это может быть опасно для жизни. Необходимо соблюдать дистанцию от оборванного провода 8-10 метров. Во-вторых, сообщите об аварии:

  • в колл-центр ДТЭК Одесские электросети по номерам: (048) 705-90-90, (095) 750-90-90, (068) 750-90-90;
  • дежурному оператору «Одесгорсвета» (048) 735-81-60.

Также об аварийных ситуациях можно сообщать через онлайн-сервисы:

  • на электронную почту call-center@oblenergo.odessa.ua;
  • на официальную страничку ДТЭК Одесские электросети в Фейсбуке.

Особенно это помогает во время непогоды, когда линии колл-центра перегружены. При вызове всегда называйте точный адрес, где вы нашли неисправность, и оставляйте контакты для обратной связи.

– Существует определенная система координации. Если оперативная бригада ДТЭК или какого-нибудь коммунального предприятия на месте аварии выяснила, что это не их собственность, то сеть в случае опасности сначала выключают, а после сообщают об этом ответственному абоненту, – объяснил Александр Доброер.

Фото: kislorod.life

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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