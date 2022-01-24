На одесском Привозе собираются демонтировать знаменитые рыбные ряды: зачем и когда? (фото)

Знаменитые рыбные ряды, где вся тюлечка-селедочка-сарделька именуется обычно такими ласковыми названиями, что хочется все это записать и запомнить, будут сносить.

Понятно, что не тюлькой единой здесь торгуют, место вообще известное, опять же, под навесом… Так вот, 1 февраля, как стало известно на сегодняшнем аппаратном совещании в одесской мэрии, начинается демонтаж (со стороны Преображенской) этого знаменитого рыбного места.

На месте этих рыбных рядов появится парковочная площадка, о чем сообщила на аппаратке замдиректора департамента транспорта Елена Фокина.

Где теперь на Привозе брать рыбу? Ну, до 1 февраля – на прежнем месте. А потом уже придется топать в известный рыбный корпус (тоже со стороны Преображенской), где вас встретит «памятник» знаменитой тете Соне.

На аппаратном совещании уже представили и временную схему организации движения в этом бойком районе. Заезд/выезд продовольственного транспорта будет производиться с Преображенской на Привозную, далее – на Екатерининскую.

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