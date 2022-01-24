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На одесском Привозе собираются демонтировать знаменитые рыбные ряды: зачем и когда? (фото)

На одесском Привозе собираются демонтировать знаменитые рыбные ряды: зачем и когда? (фото)

Знаменитые рыбные ряды, где вся тюлечка-селедочка-сарделька именуется обычно такими ласковыми названиями, что хочется все это записать и запомнить, будут сносить.

Рецепты

Понятно, что не тюлькой единой здесь торгуют, место вообще известное, опять же, под навесом… Так вот, 1 февраля, как стало известно на сегодняшнем аппаратном совещании в одесской мэрии, начинается демонтаж (со стороны Преображенской) этого знаменитого рыбного места.

рыбные ряды на Привозе2
рыбные ряды на Привозе3
рыбные ряды на Привозе5
рыбные ряды на Привозе

На месте этих рыбных рядов появится парковочная площадка, о чем сообщила на аппаратке замдиректора департамента транспорта Елена Фокина.

Где теперь на Привозе брать рыбу? Ну, до 1 февраля – на прежнем месте. А потом уже придется топать в известный рыбный корпус (тоже со стороны Преображенской), где вас встретит «памятник» знаменитой тете Соне.

На аппаратном совещании уже представили и временную схему организации движения в этом бойком районе. Заезд/выезд продовольственного транспорта будет производиться с Преображенской на Привозную, далее – на Екатерининскую.

схема организации движения у Привоза

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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