В Одессе появился украинский народный дворик (фото)

Обычный старый дом в Одессе на улице. Екатерининской. Три развеселых казачка установлены напротив его ворот. Рядом – «Книгарня-кав’ярня». Заходим во двор, который преобразился во всех смыслах. Этот одесский дворик расписан в украинской народной тематике.

Сразу за воротами, во всю стену – украинская степь, хаты, казак. Мельница, цветы и дорога. А дальше – танцующая пара в украинских народных костюмах. И рушники на стенах кажутся настоящими, даже притронуться хочется, потрогать: что за ткань, что за вышивка.

Орнаменты, народные мотивы… Каждая настенная картина и картинка – как эпизод из народной жизни.

Это самый обычный старый двор. Здесь живут люди, которым повезло: стены не просто «разукрашены», перед этим была еще и проделана большая работа по их приведению в порядок.

Двор выстелен плиткой, и все здесь после произведенных работ и появившихся настенных рисунков словно сделалось залитым солнцем, повеселело, заиграло летними красками. А на дворе – конец декабря.

Все увиденное – инициатива и труды общественной организации «Украинский клуб Одессы». Как рассказала «Одесской жизни» его глава, меценат Наталья Чайчук, очень хотелось, чтобы двор стал по-настоящему преображенным.

И он стал! Вся настенная роспись, как отмечает глава «Украинского клуба Одессы», была создана студенткой худграфа Одесского национального педуниверситета Ольгой Навроцкой. Работала Ольга вместе со своей мамой.

– Студенты-художники вообще любят работать в этом дворике. Потом на выставках узнаешь: он часто становится героем их работ, – рассказывает Наталья Чайчук.

Кстати, все увиденное – это только начало: в будущем двор станет еще краше. Что в нем появится, что преобразится? Пока секрет.

Впрочем, уже и сейчас есть чем любоваться. Этот преображенный одесский дворик, теперь, безусловно, станет еще одним адресом в списке самых-самых колоритных туристических точек.

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