Чем на самом деле занимаются пограничники: трогательные истории от воина с Херсонщины

30 апреля украинские пограничники отметили свой профессиональный праздник. Он посвящен событиям 1918 года, когда группа Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича освободила большую часть Донбасса от большевиков и определила границы Украинской Народной Республики. В 2024 году, как и сто лет назад, пограничники продолжают оберегать и защищать границы Украины от того же самого врага. Как это делает во времена полномасштабной войны вместе со своими собратьями офицер Государственной пограничной службы Владимир, узнавала корреспондентка «Одесской жизни».
Те, кто первым встретил врага
В 2022 году украинские пограничники первыми «встретили» полномасштабную войну. Многие положили свою жизнь, отстаивая независимость Украины, говорит Владимир, который за четырнадцать лет своей деятельности проходил службу в Южном, Восточном и Западном региональных управлениях.
— До начала полномасштабного вторжения пограничники осуществляли не только охрану границы, но и линии разграничения с временно оккупированным Крымом. Мы выявляли и задерживали нарушителей, оказывали поддержку таможенной службе, войскам ПВО, органам государственной безопасности и многое другое. Например, в 2017 году в Государственной пограничной службе появилось подразделение воздушной разведки, тогда была создана моя группа беспилотной авиации, задача которой — осуществлять охрану государственной границы с помощью БПЛА.
В первый день полномасштабного вторжения Владимир находился в родном Херсоне. Для него война началась с телефонного звонка в четыре утра с приказом прибыть в подразделение.
— Я уверен, что каждый украинец навсегда запомнит первые часы войны. Тогда у пограничников был приказ экипироваться, получить оружие и быть в полной боевой готовности. Вместе с другими военными формированиями мы стали на оборону. Было тяжело. Каждый день менялась ситуация, а вместе с ней и стратегия ведения боя. Но ребята делали и продолжают делать все, чтобы защитить людей. Сейчас мы с группой занимаемся воздушной разведкой левого берега Херсонщины. Разведываем местности, изучаем ландшафт, определяем расположение оккупантов, их позиций и техники. Также корректируем огонь подразделений артиллерии по врагу, активно участвуем в контрнаступлении. В этом направлении проводятся отдельные операции и идут тяжелые бои с оккупантами.
Сейчас в населенных пунктах, где возникает особая опасность, пограничные службы тщательно укрепляют фортификационные сооружения и все время приобретают новые умения, ведь активно участвуют в боевых действиях.
Истории, которые заставят растрогаться
Во время военной службы Владимир сталкивался с различными ситуациями, которые поражают, удивляют или огорчают. Но есть истории, которые они с побратимами никогда не забудут. Например, эта случилась, когда шли бои за освобождение Херсона и подразделение заходило на оккупированную территорию со стороны Кривого Рога.
— Мы осуществляли воздушную разведку, после чего бойцы зачищали села и посадки. Вот мы заходим в разрушенное херсонское село, и тут из дома с криком: «Слава Украине! Это же наши пришли!» — выбегает мальчик пяти лет. Он снова забегает в дом и через несколько минут появляется на велосипеде. Оказалось, что перед войной родители подарили ему долгожданный велосипед. Но малыш так и не успел на нем покататься. В оккупации были очень тяжелые условия, все сидели дома и никто лишний раз не выходил на улицу, чтобы не попасться на глаза оркам. «А теперь я свободно могу ездить», — похвастался малыш и добавил, что давно не ел конфет. Мы долго искали что-то, чтобы угостить ребенка. И вдруг один из бойцов у себя в кармане находит две барбариски. Видели бы вы реакцию мальчика, он невероятно обрадовался. Наверное, эти конфеты ждали именно его. Пока мы находились в населенном пункте, ребенок был рядом с нами, катался на велосипеде и радовался жизни, — с умилением вспоминает пограничник.
А эта история случилась в другом селе Херсонской области. Во время контрнаступления около недели ребята проводили воздушную разведку посадок, корректировали огонь артиллерии по врагу и сопровождали войска в наступлении. И вот однажды, во время проведения операции, к ним прибился белый лабрадор — пес Майонез.
— Пес все время находился с нами, но в какой-то момент Майонез начал сильно лаять. Мы не понимали, почему он словно взбесился. А уже через несколько секунд услышали, как в нашу сторону летит что-то тяжелое. В то время мы находились во дворе частного дома с подвалом. Оказалось, что это кассетный снаряд, который взорвался в десяти метрах от нашего местонахождения, а Майонез предупредил и спас жизнь. После этого случая мы продолжили свою работу, но пес снова начал лаять. Мы почему-то не обратили на это внимание, получили команду на некоторое время уйти с позиций. А когда вернулись, то увидели, что сарай, который был рядом с подвалом, разрушен прямым попаданием снаряда. Так пес Майонез стал нашим ангелом-хранителем, — говорит военный.
Ребята в подразделении, в котором служит Владимир, не очень суеверные, но есть вещи, на которые трудно не обратить внимание, они якобы о чем-то предупреждают. И это помогает в борьбе с оккупантами. Все же у военных есть одна важная примета. Они никогда не прощаются, зато говорят: «До завтра», ведь верят, что для каждого обязательно взойдет солнце и наступит «завтра», каким бы тяжелым ни было «сегодня».