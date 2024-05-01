Чем на самом деле занимаются пограничники: трогательные истории от воина с Херсонщины

Те, кто первым встретил врага

В 2022 году украинские пограничники первыми «встретили» полномасштабную войну. Многие положили свою жизнь, отстаивая независимость Украины, говорит Владимир, который за четырнадцать лет своей деятельности проходил службу в Южном, Восточном и Западном региональных управлениях.

— До начала полномасштабного вторжения пограничники осуществляли не только охрану границы, но и линии разграничения с временно оккупированным Крымом. Мы выявляли и задерживали нарушителей, оказывали поддержку таможенной службе, войскам ПВО, органам государственной безопасности и многое другое. Например, в 2017 году в Государственной пограничной службе появилось подразделение воздушной разведки, тогда была создана моя группа беспилотной авиации, задача которой — осуществлять охрану государственной границы с помощью БПЛА.

В первый день полномасштабного вторжения Владимир находился в родном Херсоне. Для него война началась с телефонного звонка в четыре утра с приказом прибыть в подразделение.

— Я уверен, что каждый украинец навсегда запомнит первые часы войны. Тогда у пограничников был приказ экипироваться, получить оружие и быть в полной боевой готовности. Вместе с другими военными формированиями мы стали на оборону. Было тяжело. Каждый день менялась ситуация, а вместе с ней и стратегия ведения боя. Но ребята делали и продолжают делать все, чтобы защитить людей. Сейчас мы с группой занимаемся воздушной разведкой левого берега Херсонщины. Разведываем местности, изучаем ландшафт, определяем расположение оккупантов, их позиций и техники. Также корректируем огонь подразделений артиллерии по врагу, активно участвуем в контрнаступлении. В этом направлении проводятся отдельные операции и идут тяжелые бои с оккупантами.

Сейчас в населенных пунктах, где возникает особая опасность, пограничные службы тщательно укрепляют фортификационные сооружения и все время приобретают новые умения, ведь активно участвуют в боевых действиях.

Истории, которые заставят растрогаться

Во время военной службы Владимир сталкивался с различными ситуациями, которые поражают, удивляют или огорчают. Но есть истории, которые они с побратимами никогда не забудут. Например, эта случилась, когда шли бои за освобождение Херсона и подразделение заходило на оккупированную территорию со стороны Кривого Рога.

— Мы осуществляли воздушную разведку, после чего бойцы зачищали села и посадки. Вот мы заходим в разрушенное херсонское село, и тут из дома с криком: «Слава Украине! Это же наши пришли!» — выбегает мальчик пяти лет. Он снова забегает в дом и через несколько минут появляется на велосипеде. Оказалось, что перед войной родители подарили ему долгожданный велосипед. Но малыш так и не успел на нем покататься. В оккупации были очень тяжелые условия, все сидели дома и никто лишний раз не выходил на улицу, чтобы не попасться на глаза оркам. «А теперь я свободно могу ездить», — похвастался малыш и добавил, что давно не ел конфет. Мы долго искали что-то, чтобы угостить ребенка. И вдруг один из бойцов у себя в кармане находит две барбариски. Видели бы вы реакцию мальчика, он невероятно обрадовался. Наверное, эти конфеты ждали именно его. Пока мы находились в населенном пункте, ребенок был рядом с нами, катался на велосипеде и радовался жизни, — с умилением вспоминает пограничник.

А эта история случилась в другом селе Херсонской области. Во время контрнаступления около недели ребята проводили воздушную разведку посадок, корректировали огонь артиллерии по врагу и сопровождали войска в наступлении. И вот однажды, во время проведения операции, к ним прибился белый лабрадор — пес Майонез.

— Пес все время находился с нами, но в какой-то момент Майонез начал сильно лаять. Мы не понимали, почему он словно взбесился. А уже через несколько секунд услышали, как в нашу сторону летит что-то тяжелое. В то время мы находились во дворе частного дома с подвалом. Оказалось, что это кассетный снаряд, который взорвался в десяти метрах от нашего местонахождения, а Майонез предупредил и спас жизнь. После этого случая мы продолжили свою работу, но пес снова начал лаять. Мы почему-то не обратили на это внимание, получили команду на некоторое время уйти с позиций. А когда вернулись, то увидели, что сарай, который был рядом с подвалом, разрушен прямым попаданием снаряда. Так пес Майонез стал нашим ангелом-хранителем, — говорит военный.

Ребята в подразделении, в котором служит Владимир, не очень суеверные, но есть вещи, на которые трудно не обратить внимание, они якобы о чем-то предупреждают. И это помогает в борьбе с оккупантами. Все же у военных есть одна важная примета. Они никогда не прощаются, зато говорят: «До завтра», ведь верят, что для каждого обязательно взойдет солнце и наступит «завтра», каким бы тяжелым ни было «сегодня».