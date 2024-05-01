Новости Одессы и Одесской области

Как будут работать завтра, 2 мая, одесские школы?

Как будут работать завтра, 2 мая, одесские школы?

Департамент образования и науки Одесского городского совета и Одесская областная военная администрация рекомендовали одесским школам провести завтра, в четверг, 2 мая 2024 года, занятия в режиме онлайн.

Об этом сообщила глава департамента образования Елена Буйневич.

По словам чиновницы, в школах на каждой параллели будут открыты дежурные классы.

Детские садики будут работать, но родителям все же рекомендуют по возможности оставить детей дома.

Напомним, завтра исполняется 10 лет с момента событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и любителями «русского мира» погибли 48 человек.

Учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к различным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.

Источник: Думская

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