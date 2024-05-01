Как будут работать завтра, 2 мая, одесские школы?

Департамент образования и науки Одесского городского совета и Одесская областная военная администрация рекомендовали одесским школам провести завтра, в четверг, 2 мая 2024 года, занятия в режиме онлайн.
Об этом сообщила глава департамента образования Елена Буйневич.
По словам чиновницы, в школах на каждой параллели будут открыты дежурные классы.
Детские садики будут работать, но родителям все же рекомендуют по возможности оставить детей дома.
Напомним, завтра исполняется 10 лет с момента событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и любителями «русского мира» погибли 48 человек.
Учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к различным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.
Источник: Думская