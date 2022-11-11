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«Вернулся Херсон – вернется Мариуполь»: что пишут в соцсетях украинцы

«Вернулся Херсон – вернется Мариуполь»: что пишут в соцсетях украинцы

Херсон возвращается домой, в Украину. Сегодня это без преувеличения топ-тема дня. А нынешняя дата – 11 ноября 2022 года – еще будет вписана в новейшую украинскую историю.
Да, к сожалению, война еще не закончилась и, как любит повторять спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, закончится, увы, не завтра и не послезавтра, и никто не знает, когда это случится. Но что можно утверждать однозначно – так это то, что Победа будет за нами.

Но в то же время, освобождение Херсона – немаловажный шаг и огромная заслуга ВСУ. И, разумеется, сегодня можно искренне порадоваться (да и отметить, чего уж там).

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала, как украинцы шутят над бегством «второй армии мира» из Херсона. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию подборку о том, как от реагировали в соцсетях на освобождение своего города сами херсонцы.

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Вполне предсказуемо, что «87% херсонцев», якобы ждущих «русский мир», как об этом распиналась кремлевская пропаганда, бесследно испарились. А точнее – и не было их вовсе.

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О чем же пишут жители Херсона? О сбывшемся счастливом сне, о возвращении домой и даже о том, что 11.11.2022 – весьма неплохая идея для нового тату. И, конечно же, от всей души благодарят наших защитников. И еще надеются: «вернулся Херсон – вернется Мариуполь».

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Напомним, сегодня, в пятницу, 11 ноября 2022 года, стало известно, что оккупационные войска бежали из Херсона и над городом уже реют украинские флаги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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