Ключевые моменты

Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине через НАТО.

Аналитики подсчитали, сколько времени России нужно, чтобы захватить Украину.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 214 боев.

Силы обороны за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов и 23 артсистемы.

Трамп сообщил о новой договоренности между США и НАТО по поставкам оружия Украине

«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает его на 100%. То есть оно идет в НАТО, а НАТО уже передает его Украине», — сказал Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News.

Он отметив, что соглашение было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце. И подчеркнул: «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО полностью возмещает его стоимость».

Также Трамп пообещал сделать «важное заявление по России в понедельник».

Он добавил, что разочарован Россией, но «посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».

России понадобится около 89 лет, чтобы захватить всю Украину

При нынешних темпах продвижения, чтобы полностью оккупировать страну, россиянам понадобятся десятки лет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Россия понесет колоссальные потери на фронте ради минимальных территориальных достижений.

«России понадобится около 89 лет, чтобы захватить всю Украину при ее нынешних относительно ускоренных темпах продвижения, которые колебались в течение войны и вряд ли будут оставаться постоянными», — цитируют эксперты статью The Economist.

В то же время сообщается, что при нынешнем темпе продвижения российским войскам понадобится время до февраля 2028 года, чтобы захватить остальные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия внесла в свою конституцию.

«Темпы продвижения России 15,8 квадратного километра в день являются чрезвычайно высокими по сравнению с темпами продвижения России зимой 2024 — 2025 годов и весной 2025 года, и вряд ли будут оставаться постоянными», — отметили специалисты.

Итоги суток на фронте: более 214 боев и 1040 ликвидированных захватчиков

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1040 человек.

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