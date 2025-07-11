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8 июля 2025 года погиб Защитник Украины — Станислав Викторович Шаповалов, младший сержант.

Родом из села Приморское Запорожской области, проживал в Сарате, Одесская область.

С 2015 года — на службе в ВСУ, 2018 года участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Младший сержант Станислав Шаповалов погиб 8 июля 2025 года. Трагическую новость в Фейсбук сообщила пресс-служба Саратского поселкового совета.

Станислав родился 26 декабря 1969 года в селе Приморское Бердянского района Запорожской области в семье военного, участника боевых действий в Афганистане. С детства был воспитан в духе патриотизма и ответственности перед страной. Получил профессию фрезеровщика.

С 2015 года стал на защиту Родины, а с 2018 года — участвовал в боевых действиях на Донбассе. Станислав с честью нес службу, оставаясь преданным военной присяге до конца.

«Он ушел из жизни, оставив после себя светлую память, уважение и благодарность всех, кто знал его лично или слышал о его пути. Мы потеряли настоящего патриота, верного товарища, достойного сына Украины”, — отметили земляки защитника.

О дате и времени прощания Героя будет сообщено дополнительно.

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