Проблема бездомных животных: как им помочь, стерилизовать их и вакцинировать

Чужих животных не бывает

Одесситка Галина уже семь лет помогает бездомным животным. Во время войны, по ее подсчетам, численность уличных животных увеличилась на 20-30%. Сейчас под ее опекой двадцать собак в районе поселка Котовского. Галина их кормит, лечит, прививает и стерилизует.

К сожалению, сегодня приюты для животных «забиты под завязку». Наш город пополнился спасенными котами и собаками из Херсона и Николаева. Но, по мнению Галины, проблема не только в войне, но и в людях, которые и создают «конвейер смерти».

— Животных оставляют их хозяева. От каждой собаки или кошки есть приплод. Недавно был случай, когда квартиранты уехали и оставили трех собак. Но ведь можно найти тех, кто поможет пристроить питомца. А чтобы беспризорных животных становилось меньше, мы должны думать о стерилизации питомца. Не помешают государственные и городские программы, — рекомендует Галина.

Но даже во время войны есть одесситы, которые пристраивают бродячих животных в новые семьи.

— Одесситы организуются и отвечают за определенный участок с бездомными животными. У нас есть чат в «Вайбере», куда скидывают фото кошек или собак, если им нужна помощь, — рассказала Галина.

Чаще ей и подруге Тамаре приходится помогать собакам. Например, около двух месяцев назад они спасли слепую и глухую собачку Жужу, которую оставили на улице.

— Бедный ребенок запутался в проволоке. При ее виде люди «охали» и «ахали», но никто не решался помочь. Сейчас о ней заботится женщина, у которой есть две собаки.

Но иногда можно очень долго пристраивать животное. Как раз сейчас Галина пытается найти заботливого хозяина метису мраморной таксы Веничке.

— Ему два года и было уже три хозяина. Я нашла печального и замерзшего Веничку на рынке. Сейчас он живет с моей дочерью, она будет искать ему приют.

Историй покинутых животных множество. Например, собаку Джесси вынуждены были пристроить на местную лесопилку, так как ее хозяйка — переселенка с Донбасса. В Одессе женщина смогла устроиться дворником и получить комнату, но собаку ей держать запретили. Еще есть история собаки Шубы и шестерых ее щенков. Они жили на одном из блокпостов. Волонтеры кормили и ухаживали за животными, но однажды командир приказал «убрать» животных с территории.

— Мы их нашли, накормили, а когда собрались уезжать, Шуба стала бежать за нами. Я это увидела и расплакалась, — рассказывает Галина.

Галина просит людей не бросать уличных животных. Конечно, опекать их дорого — это регулярное кормление, лечение и обработка от паразитов. Но главное — есть люди, которые могут помочь.

Проблема не в животных

Юлии 35 лет, животных она любит с детства. Активно помогать им начала с 2021 года. Сначала материально, а потом, как шутит муж Юлии, девушка вступила в их «секту».

— Я не могу смотреть без слез на брошенных животных. Война, к сожалению, усугубила ситуацию. В первые дни брошенных котов и собак было очень много. Волонтеры «разрывались», спасая их не только в Одессе, — вспоминает Юлия.

Особенно тяжелая ситуация была с приютами. Люди оставляли питомцев в переносках прямо под заборами. На третий год войны главной проблемой остается стерилизация. Это не только влияет на численность «бродяжек», но и на развитие болезней. Многие уличные животные рождаются с хроническими и вирусными заболеваниями.

— Хочется появления закона, который принуждал бы владельцев животных становиться на учет и заниматься их стерилизацией. Особенно в селах. И, конечно, пора задуматься о финансировании мэрией городских приютов, ну, или о другой помощи.

Еще одна проблема, на которой акцентирует внимание Юлия, — самовыгул кошек или собак. Без присмотра животное может погибнуть или случаться с другим, в результате появляются никому не нужные малыши.

— В городе работает бесплатная программа по стерилизации животных. Но мест для всех катастрофически не хватает, — жалуется Юлия.

Просчет на государственном уровне

Кроме того, в Украине большая проблема с бешенством. По мнению Юлии, это безответственность государства. Из-за военного положения, ограничивающего вакцинацию животных, в 2023 году количество случаев бешенства выросло в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Также бездомные животные чаще всех подвергаются насилию. Животных травят, убивают, вывозят за пределы города. А полиция, к сожалению, бездействует и никак не реагирует на нарушения закона «О защите животных от жестокого обращения».

— На территории одной городской больницы живут стерилизованные собаки. Их кормят, о них заботятся, но одна женщина решила их отравить. Мы успели ее проинформировать, что за причинение вреда животным придется отвечать перед законом. А на Таирова председатель дома целенаправленно разрушал построенные для котиков домики, потому что хотел избавиться от животных, — рассказала Юлия.

Девушка просит людей не забывать, что животные нуждаются в нашей любви и заботе. Распространяйте информацию о помощи животным в социальных сетях, пропагандируйте стерилизацию, не будьте равнодушными, помогайте помогать.

Как стерилизовать и вакцинировать животных

В Одессе действует городская целевая программа на 2022-2027 годы, в рамках которой в городе ежедневно отлавливают бездомных собак для стерилизации. Животных также вакцинируют от бешенства, а после возвращают в ареал их обитания. Происходит это по графику, который составляется из полученных обращений жителей города. Если вы увидели нестерилизованных, агрессивных или нечипированных собак, обратитесь в КП «Муниципальный центр экологической безопасности» по телефону: (048) 798-82-84.

Сколько в Одессе уличных котов — неизвестно. Однако департамент экологии и развития рекреационных зон проинформировал о начале городской программы стерилизации и вакцинации бездомных кошек. Местные жители могут сделать это бесплатно только в трех ветеринарных клиниках:

«Зоология»

Адрес: улица Ак. Вильямса, 73/1;

телефон: (095) 92-59-169;

время работы: вт-сб — с 10.00 до 19.00.

ООО «Тина 2008»

Адрес: улица Софиевская, 32;

телефон: (048) 703-69-14;

время работы: ежедневно — с 9.30 до 17.00.

ООО «Тина 2008»

Адрес: улица Партизанская, 8;

телефон: (048) 703-28-87;

время работы: ежедневно — с 9.30 до 17.00.

Перед тем как отправиться к ветеринару, нужно сделать фото бездомного животного в среде его обитания, и первого числа месяца в 10.00 позвонить в клинику, чтобы записаться на прием. Затем принести животное в назначенный день и предоставить оригинал любого документа, удостоверяющего личность человека. Передать фотографию животного (на любом удобном носителе) и заполнить специальный бланк. На следующий день забрать животное и отпустить в среду обитания.

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