Проблема бездомных животных: как им помочь, стерилизовать их и вакцинировать

Вы знали, что Украина входит в первую десятку стран с наибольшей численностью бездомных животных? До полномасштабной войны количество кошек и собак на улице достигало 50 тысяч (только по официальной информации), а сейчас это число увеличилось в три или четыре раза. Проблема бродячих животных есть и в Одессе. Как они появляются на улицах нашего города, узнавала «Одесская жизнь».
Чужих животных не бывает
Одесситка Галина уже семь лет помогает бездомным животным. Во время войны, по ее подсчетам, численность уличных животных увеличилась на 20-30%. Сейчас под ее опекой двадцать собак в районе поселка Котовского. Галина их кормит, лечит, прививает и стерилизует.
К сожалению, сегодня приюты для животных «забиты под завязку». Наш город пополнился спасенными котами и собаками из Херсона и Николаева. Но, по мнению Галины, проблема не только в войне, но и в людях, которые и создают «конвейер смерти».
— Животных оставляют их хозяева. От каждой собаки или кошки есть приплод. Недавно был случай, когда квартиранты уехали и оставили трех собак. Но ведь можно найти тех, кто поможет пристроить питомца. А чтобы беспризорных животных становилось меньше, мы должны думать о стерилизации питомца. Не помешают государственные и городские программы, — рекомендует Галина.
Но даже во время войны есть одесситы, которые пристраивают бродячих животных в новые семьи.
— Одесситы организуются и отвечают за определенный участок с бездомными животными. У нас есть чат в «Вайбере», куда скидывают фото кошек или собак, если им нужна помощь, — рассказала Галина.
Чаще ей и подруге Тамаре приходится помогать собакам. Например, около двух месяцев назад они спасли слепую и глухую собачку Жужу, которую оставили на улице.
— Бедный ребенок запутался в проволоке. При ее виде люди «охали» и «ахали», но никто не решался помочь. Сейчас о ней заботится женщина, у которой есть две собаки.
Но иногда можно очень долго пристраивать животное. Как раз сейчас Галина пытается найти заботливого хозяина метису мраморной таксы Веничке.
— Ему два года и было уже три хозяина. Я нашла печального и замерзшего Веничку на рынке. Сейчас он живет с моей дочерью, она будет искать ему приют.
Историй покинутых животных множество. Например, собаку Джесси вынуждены были пристроить на местную лесопилку, так как ее хозяйка — переселенка с Донбасса. В Одессе женщина смогла устроиться дворником и получить комнату, но собаку ей держать запретили. Еще есть история собаки Шубы и шестерых ее щенков. Они жили на одном из блокпостов. Волонтеры кормили и ухаживали за животными, но однажды командир приказал «убрать» животных с территории.
— Мы их нашли, накормили, а когда собрались уезжать, Шуба стала бежать за нами. Я это увидела и расплакалась, — рассказывает Галина.
Галина просит людей не бросать уличных животных. Конечно, опекать их дорого — это регулярное кормление, лечение и обработка от паразитов. Но главное — есть люди, которые могут помочь.
Проблема не в животных
Юлии 35 лет, животных она любит с детства. Активно помогать им начала с 2021 года. Сначала материально, а потом, как шутит муж Юлии, девушка вступила в их «секту».
— Я не могу смотреть без слез на брошенных животных. Война, к сожалению, усугубила ситуацию. В первые дни брошенных котов и собак было очень много. Волонтеры «разрывались», спасая их не только в Одессе, — вспоминает Юлия.
Особенно тяжелая ситуация была с приютами. Люди оставляли питомцев в переносках прямо под заборами. На третий год войны главной проблемой остается стерилизация. Это не только влияет на численность «бродяжек», но и на развитие болезней. Многие уличные животные рождаются с хроническими и вирусными заболеваниями.
— Хочется появления закона, который принуждал бы владельцев животных становиться на учет и заниматься их стерилизацией. Особенно в селах. И, конечно, пора задуматься о финансировании мэрией городских приютов, ну, или о другой помощи.
Еще одна проблема, на которой акцентирует внимание Юлия, — самовыгул кошек или собак. Без присмотра животное может погибнуть или случаться с другим, в результате появляются никому не нужные малыши.
— В городе работает бесплатная программа по стерилизации животных. Но мест для всех катастрофически не хватает, — жалуется Юлия.
Просчет на государственном уровне
Кроме того, в Украине большая проблема с бешенством. По мнению Юлии, это безответственность государства. Из-за военного положения, ограничивающего вакцинацию животных, в 2023 году количество случаев бешенства выросло в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.
Также бездомные животные чаще всех подвергаются насилию. Животных травят, убивают, вывозят за пределы города. А полиция, к сожалению, бездействует и никак не реагирует на нарушения закона «О защите животных от жестокого обращения».
— На территории одной городской больницы живут стерилизованные собаки. Их кормят, о них заботятся, но одна женщина решила их отравить. Мы успели ее проинформировать, что за причинение вреда животным придется отвечать перед законом. А на Таирова председатель дома целенаправленно разрушал построенные для котиков домики, потому что хотел избавиться от животных, — рассказала Юлия.
Девушка просит людей не забывать, что животные нуждаются в нашей любви и заботе. Распространяйте информацию о помощи животным в социальных сетях, пропагандируйте стерилизацию, не будьте равнодушными, помогайте помогать.
Как стерилизовать и вакцинировать животных
В Одессе действует городская целевая программа на 2022-2027 годы, в рамках которой в городе ежедневно отлавливают бездомных собак для стерилизации. Животных также вакцинируют от бешенства, а после возвращают в ареал их обитания. Происходит это по графику, который составляется из полученных обращений жителей города. Если вы увидели нестерилизованных, агрессивных или нечипированных собак, обратитесь в КП «Муниципальный центр экологической безопасности» по телефону: (048) 798-82-84.
Сколько в Одессе уличных котов — неизвестно. Однако департамент экологии и развития рекреационных зон проинформировал о начале городской программы стерилизации и вакцинации бездомных кошек. Местные жители могут сделать это бесплатно только в трех ветеринарных клиниках:
«Зоология»
- Адрес: улица Ак. Вильямса, 73/1;
- телефон: (095) 92-59-169;
- время работы: вт-сб — с 10.00 до 19.00.
ООО «Тина 2008»
- Адрес: улица Софиевская, 32;
- телефон: (048) 703-69-14;
- время работы: ежедневно — с 9.30 до 17.00.
ООО «Тина 2008»
- Адрес: улица Партизанская, 8;
- телефон: (048) 703-28-87;
- время работы: ежедневно — с 9.30 до 17.00.
Перед тем как отправиться к ветеринару, нужно сделать фото бездомного животного в среде его обитания, и первого числа месяца в 10.00 позвонить в клинику, чтобы записаться на прием. Затем принести животное в назначенный день и предоставить оригинал любого документа, удостоверяющего личность человека. Передать фотографию животного (на любом удобном носителе) и заполнить специальный бланк. На следующий день забрать животное и отпустить в среду обитания.
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