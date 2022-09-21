Цены на лекарства упадут?

Полномасштабная война отразилась не только на нашем психологическом состоянии, но и на финансовых возможностях. А цены на продукты и лекарства, особенно импортные, продолжают ползти вверх. И если на еде как-то можно сэкономить, то экономия на лекарствах чревата ухудшением здоровья. Чтобы избежать повышения цен на лекарственные средства, в Министерстве здравоохранения (МОЗ) обещают изменить ситуацию.

Что хотят изменить в октябре?

Увеличение цен на лекарства объясняют военными действиями (были разграблены аптеки, уничтожены склады), падением курса гривны и ростом стоимости горючего. Кроме того, компании, обладающие эксклюзивными правами на продажу импортных препаратов на территории Украины, стали необоснованно повышать цены.

Было решено внедрять механизмы, которые бы остановили рост цен на лекарства. Один из таких, так называемое референтное ценообразование, должен заработать уже с октября. МОЗ будет принимать участие в ценообразовании на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств*. Ориентироваться будут на их стоимость в европейских странах: Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии. По словам чиновников, благодаря таким изменениям можно будет покупать медпрепараты у поставщиков и не переплачивать. Кроме того, при подаче документов на регистрацию лекарств производители и поставщики будут заполнять новую графу — «ценовое обоснование».

Как это может повлиять на рост цен?

Напомним, что постановление о референтном ценообразовании вступило в силу еще в 2019 году. Оно предполагает установление граничных оптово-отпускных цен на препараты, которые закупаются за бюджетные средства. И вроде как такие цены на бумаге устанавливаются, но в реальной жизни, видимо, что-то не складывается. Опять же — если что-то изменится, не факт, что изменятся и цены в аптеках. Тут работают другие правила. К оптово-отпускной цене лекарств из Нацперечня начисляются:

снабженческо-сбытовые надбавки — до 10%; граничные торговые (розничные) наценки, которые, в зависимости от закупочной цены лекарства, составляют:

при стоимости до ста гривен — до 25%;

свыше ста и до пятисот гривен (включительно) — до 20%;

свыше пятисот и до тысячи гривен (включительно) — до 15%;

более тысячи гривен — до 10%.

То есть в рознице стоимость лекарств из Нацперечня в любом случае будет выше. Другие лекарства, согласно нормативным документам, вообще реализуются по свободным ценам. Исходя из этого, позитивный настрой чиновников не вселяет надежду на снижение цен в аптеках.

Что нужно знать о своих правах?

«Что делать людям?» — наверняка спросят наши читатели. Повышать правовую грамотность и пользоваться своими правами. Рассказываем.

Необходимые препараты можно приобретать бесплатно или со скидкой по программе «Доступные лекарства». В программу входят такие заболевания, как бронхиальная астма, диабет II типа и несахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства психики и поведения, эпилепсия. В ближайшее время в программу войдут также лекарства для людей с хроническим обструктивным заболеванием легких и болезнью Паркинсона. При прохождении лечения в стационаре пациенту должны бесплатно предоставлять лекарства из Нацперечня (список лекарств должен размещаться на информационных стендах медучреждений). В условиях военного времени наша страна получает лекарственные средства в качестве гуманитарной помощи. Это обезболивающие, жаропонижающие средства, препараты гормонозаместительной терапии и другие. О гуманитарных препаратах узнавайте у семейного врача.

* Утвержден Постановлением Кабмина №333 от 25 марта 2009 года

Что в Национальном перечне?

Национальный перечень основных лекарственных средств — это список безопасных лекарств с доказанной эффективностью. Он включает более 400 препаратов, среди которых: ибупрофен, аспирин, активированный уголь, азитромицин, цефтриаксон, дексаметозон, клопидогрель, омепразол, диклофенак и другие.

Читайте также:

Ольга НОВИКОВА