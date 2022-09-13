Что изменится при продаже лекарств с 1 октября?

Путь нашей страны в Евросоюз немыслим без кардинальных изменений в разных сферах, в том числе — на рынке лекарств.

В связи с этим, летом был принят новый закон, направленный, в том числе, на защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных медицинских препаратов. Он предусматривает введение с 1 октября 2022 года 2Д-кодирования лекарственных средств, то есть маркировку упаковки специальным контрольным знаком.

По словам Натальи Гуран, главы общественной организации «Лекарства. Контроль», открывать упаковку с таким кодом и продавать один блистер препарата будет невозможно. Пациентам остается надеяться на то, что фармпроизводители перестроят свою работу — пойдут навстречу покупателям и будут производить меньшие упаковки. Лекарства, которые были введены в обращение до 1 октября 2022 года и не содержат контрольных знаков, разрешено реализовывать до окончания срока годности.

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