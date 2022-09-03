Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?

Количество лекарств, которые можно приобрести бесплатно или с небольшой доплатой не только не уменьшилось, а и увеличилось. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас в программу входит 401 препарат. Это средства для профилактики инсульта и инфаркта, для лечения расстройства психики, эпилепсии, бронхиальной астмы и диабета. Получить необходимый рецепт можно у любого семейного врача и в любом виде — электронный или бумажный.

Наша страна также получает лекарства в качестве гуманитарной помощи. И если семейный врач назначает амбулаторное лечение, стоит поинтересоваться: есть ли в медучреждении кабинет для выдачи гуманитарного лекарства. Там можно будет получить обезболивающие, жаропонижающие средства, препараты гормонозаместительной терапии и другие.

Если вы уверены, что гуманитарка есть, но ее вам не дают — звоните в контакт-центр МОЗ по телефону: 0-800-60-20-19 (бесплатно). Там обещают посодействовать в получении необходимого лекарства как можно быстрее.