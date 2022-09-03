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Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?

Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?

Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже более полугода, Министерство здравоохранения (МОЗ) продолжает финансировать программу «Доступные лекарства».

Количество лекарств, которые можно приобрести бесплатно или с небольшой доплатой не только не уменьшилось, а и увеличилось. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас в программу входит 401 препарат. Это средства для профилактики инсульта и инфаркта, для лечения расстройства психики, эпилепсии, бронхиальной астмы и диабета. Получить необходимый рецепт можно у любого семейного врача и в любом виде — электронный или бумажный.

Наша страна также получает лекарства в качестве гуманитарной помощи. И если семейный врач назначает амбулаторное лечение, стоит поинтересоваться: есть ли в медучреждении кабинет для выдачи гуманитарного лекарства. Там можно будет получить обезболивающие, жаропонижающие средства, препараты гормонозаместительной терапии и другие.

Если вы уверены, что гуманитарка есть, но ее вам не дают — звоните в контакт-центр МОЗ по телефону: 0-800-60-20-19 (бесплатно). Там обещают посодействовать в получении необходимого лекарства как можно быстрее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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