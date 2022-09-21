Анекдот дня: Софочка и ее шарм

Доброе утро, одесситы! Ловите утренний совет: несмотря на непростые времена, не теряем бодрости духа, ждем хороших новостей и верим а нашу Победу. И да – кулачки за наших защитников держим крепко и помогаем – кто чем может.

А чтобы новый день начался на позитиве, вот вам наш очередной анекдот. Давайте-ка узнаем, как дела у неунывающей Софочки:

– Софочка, как ваши дела?

– Как мои дела? Да, как и волосы: не сильно кучеряво, но некий шарм имеется.

Другие анекдоты: