Анекдот дня: Софочка и ее шарм

Доброе утро, одесситы! Ловите утренний совет: несмотря на непростые времена, не теряем бодрости духа, ждем хороших новостей и верим а нашу Победу. И да – кулачки за наших защитников держим крепко и помогаем – кто чем может.
А чтобы новый день начался на позитиве, вот вам наш очередной анекдот. Давайте-ка узнаем, как дела у неунывающей Софочки:
– Софочка, как ваши дела?
– Как мои дела? Да, как и волосы: не сильно кучеряво, но некий шарм имеется.
Другие анекдоты:
- Утренняя «зарядка» Марка Давидовича;
- Что за чудо-крем покупает Софочка;
- Наполеоновские планы Семы;
- Бабник Фима и неунывающая Софочка;
- Про еврейскую Красную Шапочку.