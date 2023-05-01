Целебный источник и парк «Шипота» на Балтщине нуждаются в защите от вандалов

В селе Обжилое на Балтщине местные жители реставрировали и превратили старый колодец в настоящий парк отдыха «Шипота».

Работы велись за счет праправнука первооткрывателя колодца, военного летчика, «афганца», почетного гражданина села Обжилое Алексея Пушкаря. Тогда был отремонтирован колодец, обновлена его крыша, рядом высажен парк из хвойных и вербных деревьев, вымощены дорожки, установлены скамейки, беседка, спортивный комплекс и детские качели, возведен мостик влюбленных. Для удобства прохожих сделали так, что из самого колодца широкой струей бьет источник кристально чистой воды. Здесь наготове жбан и несколько кварт.

Вместе с Алексеем Пушкарем коснулся прадедовских источников двоюродный брат, вертолетчик Валентин Краснов. У колодца братья посадили на память вечнозеленые деревья.

Чем ценен колодец «Шипот»

Источник «Шипота» уже более 150 лет радует местных и прохожих своей родниковой водой, обладающей целебными свойствами. Она одна из самых богатых в деревне колодцев на минеральные вещества, и в тяжелые времена Второй мировой войны хорошо залечивала раны, в годы голодомора спасала крестьян, и теперь поддерживает жизненную силу тех, кто напьется из ее источников.

В свое время эти питательные источники нашли жители села Обжилого Андриан Пушкарь, Алексей Срибняк, Никита Косановски, услышав как они «шипят» под землей. Колодец строили всем селом: копали вручную, возили волами камни из села Грабово, что на Кодымщине, укладывали его.

Семья Андреяна Пушкаря жила вблизи колодца и беспокоилась за чистоту и порядок возле нее. Затем заветы деда свято исполняли внуки Тимон и Семен — сыновья Моисея Пушкаря. Они чистили колодец, ремонтировали, обустраивали перила, чинили желоба.

Старожилы говорят, что шепот родниковых источников было слышно далеко. Такое название и получил колодец у развилки.

Вокруг колодца сделали парк

В 2014-м сельский совет стал победителем ежегодного областного конкурса сельских и поселковых советов по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству территории. Премию – 60 тысяч гривен – община решила потратить на благоустройство парка.

В центре цветника, ведущего к «Шипоте», высится мраморная стелла, где увековечены имена тех, кто открыл для поколений эти животворные источники.

Целебный источник и прекрасное место отдыха привлекают и сегодня как местных, так и путешественников.

Вандалы уничтожают рукотворную красоту

Но нашлись низменные люди, которые по-варварски уничтожают добро общины, порочат рукотворную красоту, ломают лавки и беседку, портят оборудование колодца.

— Впервые за долгое время вышла с детками на прогулку к этому замечательному месту и была шокирована: наша гордость — парк «Шипота» — уничтожается какими-то вандалами. Горка без перил, которая обеспечивала маленьких посетителей. Колодец надломлен и без ведерка, лавочки изуродованы, штахеты на заборе выломаны, беседка разбита. Досадно, что люди не умеют уважать чужой труд. Каждый день здесь убирают, окрашивают, ремонтируют, пытаются создать уют для нас. Я не знаю, кто так может издеваться над местной достопримечательностью, но это просто ужасно, — возмущается жительница Обжилого Виктория Сахарова.

Люди предлагают установить камеры видеонаблюдения, может, тогда не будут хулиганить, потому что будут бояться штрафов.

Пращуры нашли и подарили местные ключи, современники облагородили их и создали уютный сквер отдыха.

…Когда пьешь из «Шипоты», чувствуешь прилив сил. А может быть, это хорошая энергия наших предков передается с водой? Ведь вода обладает способностью помнить! Не забывайте и мы творить добро.

Читайте также: