Загруженность морских портов Одесщины из-за прекращения работы «зернового коридора» упала на 30-35 %. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Недавно мы писали о том, что россия с 26 апреля приостановила действие «зернового коридора». Поэтому на сегодня недоэкспортировано почти 15 млн тонн украинской агропродукции.

«Аграрии и грузовладельцы терпят значительные убытки, а нуждающиеся страны не получат вовремя крайне необходимое украинское зерно», — рассказал начальник одесского филиала предприятия АМПУ Максим Лапай. Чиновник поделился этой информацией во время визита глав МИД стран северной Европы в Одессу.

Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы удалось вывезти около 29 миллионов тонн украинской агропромышленной продукции.

Также мы ранее писали о том, что количество кораблей для экспорта зерна изодесских портов стало меньше из-за российской федерации, которая всячески мешала работе зернового коридора.

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