Быстрые кредиты онлайн: в чем подвох?

Рекламу онлайн-займов и микрокредитов можно встретить повсюду. Все обещают дать деньги под низкий процент, а некоторые даже «под ноль процентов». Достаточно ввести данные своей банковской карты, заполнить анкету и деньги пришлют в течение нескольких минут. Но все ли так прекрасно, как нам обещают?

Давайте разберемся, какие подводные камни могут ожидать людей, которые воспользовались быстрым кредитом.

Так в чем проблема? Нужно ведь просто вовремя вернуть деньги…

Золотые слова. Но по статистике сервиса Опендатабот, долги украинцев по микрокредитам с каждым годом только увеличиваются. Например за 2020 год общая задолженность составляла около 15 миллиардов гривен.

Большинство займов, которые украинцы берут в финансовых организациях, как правило меньше минимальной зарплаты (6000 гривен) и сроком до одного месяца. Справок с места работы там не требуют, из документов нужны только паспорт и код.

Но достаточно просрочить хотя бы на 1 день, кредиторы сразу начисляют штрафы и проценты. А ведь случиться может все что угодно: потеря работы, тяжелая болезнь, развод, смерть членов семьи, осложнения после коронавируса. Поэтому нужно внимательно читать договор.

И на что обратить внимание в договоре?

На штрафы и пени. Ставка 1-2% может ввести вас в заблуждение, подчеркивают в Нацбанке Украины. Кажется, что ничего страшного не произойдет, если просрочить такой кредит на пару дней. Но в договоре всегда прописывают условия комиссий и штрафов: может оказаться, что за 1 день просрочки требуют сразу 75% от общей суммы кредита. Или больше.

Кроме того, проценты по кредиту только на первый взгляд кажутся небольшими. Это дневная ставка, а не годовая. Для примера возьмем кредит на 4000 гривен по ставке 2% в день. За 30 дней набежит 60%, а это 2400 гривен. Общая сумма получится 6400 гривен. А ведь еще предусмотрены штрафы за просрочку.

В Нацбанке советуют внимательно изучить график погашения микрокредита, пусть даже вы берете всего на 2 недели.

Есть какие-то ограничения по штрафам?

Да, в этом году ограничения появились. Микрозаймы приравняли к потребительским кредитам. Верховная рада приняла несколько поправок, согласно которым, сумма штрафов не может превышать 200% от суммы. Но это при условии, что микрокредит меньше 6000 гривен, то есть не превышает минимальную зарплату. Например, если взять 6000 гривен на 1 месяц и вовремя не отдать, то сумма штрафов не должна быть больше 12 000 гривен. Это не считая самого кредита и процентов по нему.

Если же взяли кредит на сумму больше 6000 гривен, тогда штрафные санкции не должны превышать 50%. Такая норма указана в законе о защите прав потребителей.

Поправки к закону запрещают менять процентную ставку по кредиту и порядок оплаты в сторону ухудшения. Поэтому, если в договоре указано, что проценты резко возрастут в случае задержки с возвратом, то это незаконно и нарушает права потребителя.

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Что делать, если насчитали «сумасшедшие» проценты и штрафы?

В первую очередь нужно написать заявление на имя руководителя финансовой организации, в которой вы оформили быстрый кредит, советуют в Нацбанке.

Если это не помогло, тогда стоит написать обращение на сайте Нацбанка.

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