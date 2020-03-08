На заметку: какие бывают кредиты?

Сегодня жители Украины чаще всего пользуются потребительским кредитом — это займ, который выдается населению в качестве частичной или полной оплаты материальных благ (на покупку бытовой техники, электроники, машины и т.д.), а также на другие цели – отдых, образование, свадьбу. Его предоставляют в форме ссуды или в форме продажи необходимых товаров.

Выдают потребительские кредиты как банки, так и ломбарды, различные микрокредитные компании – на любую сумму и срок, с полным и минимальным пакетом документов. Ряд организаций продают товары в форме отсрочки платежа: клиент вносит 20-50% от стоимости товара, а затем выплачивает остаток равными частями в рассрочку на протяжении определенного срока с уплатой процентов.

Потребительское кредитование отличается высокой процентной ставкой. А если брать взаймы у банка большую сумму – требуется оформление поручительства или залога, подтверждающие возврат денег.

Потребительские кредиты различаются в зависимости от целей:

кредит на потребительские нужды, или целевой кредит. Обычно берется на покупку предметов бытового назначения, техники, на ремонт, на приобретение автомобиля, на вещи, продукты и т.д. К целевым часто относят и экспресс-кредиты;

потребительский кредит инвестиционного характера. Это ипотека, займ на образование, на нужды фермерских хозяйств, на запуск стартапов и т.д.;

нецелевой займ. Это деньги на любые нужды. Заемщик вправе не раскрывать предназначения взятых в долг денег. Нецелевой кредит, с одной стороны, легче и быстрее оформить, с другой – обойдется дороже из-за высокой процентной ставки. В то же время для банков такие нецелевые займы несут в себе некоторые риски, связанные с неуплатой долга физическим лицом.

В случае целевого кредитования банк переводит деньги на счет клиента, которым также может выступить торговая компания, у которой вы покупаете продукт, или выдает займ наличными.

Выдают потребительские кредиты как банки, так и ломбарды, различные микрокредитные компании – на любую сумму и срок, с полным и минимальным пакетом документов. Ряд организаций продают товары в форме отсрочки платежа: клиент вносит 20-50% от стоимости товара, а затем выплачивает остаток равными частями в рассрочку на протяжении определенного срока с уплатой процентов.

Потребительское кредитование отличается высокой процентной ставкой. А если брать взаймы у банка большую сумму – требуется оформление поручительства или залога, подтверждающие возврат денег.

Потребительские кредиты различаются в зависимости от целей:

кредит на потребительские нужды, или целевой кредит. Обычно берется на покупку предметов бытового назначения, техники, на ремонт, на приобретение автомобиля, на вещи, продукты и т.д. К целевым часто относят и экспресс-кредиты;

потребительский кредит инвестиционного характера. Это ипотека, займ на образование, на нужды фермерских хозяйств, на запуск стартапов и т.д.;

нецелевой займ. Это деньги на любые нужды. Заемщик вправе не раскрывать предназначения взятых в долг денег. Нецелевой кредит, с одной стороны, легче и быстрее оформить, с другой – обойдется дороже из-за высокой процентной ставки. В то же время для банков такие нецелевые займы несут в себе некоторые риски, связанные с неуплатой долга физическим лицом.

В случае целевого кредитования банк переводит деньги на счет клиента, которым также может выступить торговая компания, у которой вы покупаете продукт, или выдает займ наличными.

Быстрые кредиты

В последнее время стала популярной форма кредитования – микрозаймы. Это небольшие суммы денег, которые выдаются микрофинансовыми организациями на относительно короткий срок. Срок выплаты может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Деньги дают под очень высокие проценты.

Максимальная процентная ставка по краткосрочному займу (до 1 года) – 1% в день, или 365% годовых. Но ключевое отличие от классических банковских кредитов заключается в скорости получения денежных средств. Быстрый займ можно получить за несколько минут. Для оформления микрокредита часто достаточно паспорта, ИНН и банковской карты.

Фото: rbk

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