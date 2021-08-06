Давайте посмотрим, о каким именно кредитах идет речь и кто из переселенцев не попадает под действие закона.

Всех должников простят?

Нет, это не кредитная амнистия. Речь идет о кредитах и договорах займа, которые заключили до начала вооруженной агрессии со стороны России:

В Крыму и Севастополе — до 20 февраля 2014 года

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС — до 14 апреля 2014 года

Если человек взял кредит до этой даты, то закон освобождает от штрафов, пени и дополнительных процентов.

То есть кредит и проценты по нему все- таки придется отдавать?

Совершенно верно. Закон освобождает лишь от негативных последствий из-за просрочки. Если человек взял кредит на 1 год, а потом был вынужден покинуть место жительства из-за военных действий, то и проценты по кредиту не должны превышать срок в 1 год. Причем, по минимальной ставке, определенной договором. Это важно, ведь кредитор вполне мог поменять ее из-за инфляции. Теперь это невозможно.

Но если у переселенца уже были штрафы и просрочки по кредитам до 2014 года, то они никуда не денутся. Закон не распространяется на задолженности, возникшие до оккупации.

А если банк продал кредит третьим лицам?

Действительно, это больной вопрос. Банки часто используют кредиты, как способ расчетов, для них это своего рода актив. Но закон запрещает продавать или передавать долг без согласия переселенца. Вся ответственность за неисполнение переселенцем кредитных обязательств возлагается на Россию, как государство-оккупанта. Таковы нормы и принципы международного права.

Что нужно сделать, чтобы кредитор пересчитал проценты?

Написать заявление на имя кредитора. И задолженность обязаны пересчитать в течение 7 дней. Если кредитор этого не сделает, тогда задолженность считается автоматично пересчитанной на следующий день после окончания срока. То есть на восьмой день.

Мы уже рассказывали, в каких условиях живут переселенцы из Донбасса и почему они вынуждены выходить на пикеты.

Фото: espreso.tv