В аварии на одесской Пересыпи пострадало двое (фото)

ДТП произошло 22 сентября вечером на углу улиц Гефта и Атамана Головатого.

Об этом сообщает usionline.com.

Там водитель легковушки “Таврия Славута” врезался в светофор. Авто напрочь снесло его, после чего от удара машину выбросило на проезжую часть. Там легковушка столкнулась с фурой.

Свидетели говорят, что водитель “Таврии” ехал на красный свет.

По их данным, пострадало двое – водитель легкового авто и его пассажир. Их увезли на скорой. Обстоятельства происшествия выяснияют правоохранители.

Фото: usionline.com