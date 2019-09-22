В аварии на одесской Пересыпи пострадало двое (фото)

ДТП произошло 22 сентября вечером на углу улиц Гефта и Атамана Головатого.
Об этом сообщает usionline.com.
Там водитель легковушки “Таврия Славута” врезался в светофор. Авто напрочь снесло его, после чего от удара машину выбросило на проезжую часть. Там легковушка столкнулась с фурой.
Свидетели говорят, что водитель “Таврии” ехал на красный свет.
По их данным, пострадало двое – водитель легкового авто и его пассажир. Их увезли на скорой. Обстоятельства происшествия выяснияют правоохранители.
Фото: usionline.com
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