Каким бывает сахар?

— Сахар — это источник так называемой быстрой энергии. Глюкоза является основным топливом для мозга и мышц, и именно она обеспечивает нам работоспособность, концентрацию внимания и хорошее настроение.

Однако есть большая разница между природным и добавленным сахаром. Природный сахар содержится во фруктах, овощах, молочных продуктах и меде. Он усваивается медленнее, не вызывает резких скачков уровня глюкозы в крови и обеспечивает организм полезными веществами.

Добавленный сахар попадает в наш организм вместе со сладостями, выпечкой, газированными напитками и готовыми продуктами. Именно его чрезмерное употребление может быть опасным и привести к ряду проблем. Также советую внимательно читать этикетки в магазине — многие продукты содержат скрытый сахар, даже если кажутся несладкими — в частности, это кетчупы, соусы, йогурты.

Чем опасно чрезмерное потребление?

Нутрициолог-диетолог Наталья Сивая

Хотя сахар не является врагом организма, его чрезмерное потребление, особенно в зрелом или пожилом возрасте, когда обмен веществ замедляется, может привести к серьезным проблемам, а именно:

лишнему весу и ожирению (быстрые углеводы легко усваиваются, а их избыток откладывается в виде жира);

повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

возникновения кариеса;

проблем с кожей (избыточное употребление сладкого ускоряет процессы старения кожи из-за гликации (повреждения коллагена);

слабости и усталости (резкий подъем глюкозы в крови сменяется таким же резким спадом, что вызывает дефицит энергии, сонливость и непреодолимое желание снова съесть что-то сладкое).

Что делать?

Как уже упоминалось, важно различать природные сахара (во фруктах, молочных продуктах) и добавленные (выпечка, сладкие напитки). Природные сахара поступают вместе с клетчаткой, витаминами и минералами и приносят определённую пользу, а вот добавленные обычно являются пустыми калориями.

Чтобы избежать скачков глюкозы и отложения лишнего жира, сахар лучше всего употреблять:

утром — в это время организм активнее расходует энергию, поэтому небольшое количество сладкого в первой половине дня усвоится лучше;

до или после физических нагрузок — сахар поможет быстро восстановить запасы энергии;

в составе сбалансированного приема пищи — потребление сладкого вместе с белками, жирами и клетчаткой уменьшает резкие скачки глюкозы.

В целом, чтобы научиться жить без страха перед сахаром, не запрещайте себе сладкое полностью, потому что строгие ограничения часто приводят к срывам, но контролируйтеколичество и выбирайтекачество — отдавайте предпочтение фруктам, меду, черному шоколаду. Кроме того, возьмите за привычку сочетать небольшое количество сахара с полезными продуктами — так он будет усваиваться равномерно и станет гармоничной частью здорового питания.

Три мифа о сахаре

Это белая смерть

На самом деле глюкоза необходима для жизнедеятельности. Организм даже способен вырабатывать ее самостоятельно из белков и жиров, если поступление с пищей недостаточное. Проблемы возникают лишь тогда, когда сахара употребляется слишком много.

Сладкое вызывает зависимость

В этом утверждении есть доля правды. Употребление сладкого активирует зону удовольствия в мозге, подобно другим приятным вещам (например, общение или прослушивание музыки). Но настоящей физической зависимости, как в случае с наркотиками, сахар не вызывает.

Главная причина диабета

Диабет 1-го типа возникает из-за аутоиммунных процессов, а диабет 2-го типа развивается из-за малоподвижного образа жизни, лишнего веса и генетической предрасположенности. Чрезмерное употребление сахара действительно может привести к инсулинорезистентности (нарушение чувствительности к инсулину), но все же сахар нельзя назвать основной или единственной причиной развития диабета.

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