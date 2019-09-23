Кто из одесситов останется без света 23 сентября

На некоторых улицах планируется плановое отключение электричества.
Об этом сообщили в “Одессаоблэнерго”.
Так, света с 9:00 до 17:00 не будет по следующим адресам:
- ул. Архитекторская,
- ул. Ильфа и Петрова,
- ул. Академика Вильямса,
- ул. Ак. Королева,
- ул. Выездная,
- ул. Партизанская,
- ул. Столбовая,
- ул. Станкостроительная,
- ул. Моторная,
- 2-й и 3-й Моторный переулки.
В Малиновском районе отключат электроэнергию с 9:00 до 19:00 жителям:
- ул. Пригородной,
- ул. Вронского,
- ул. Маршала Малиновского,
- ул. Туристской,
- ул. Корнюшиной,
- ул. Т. Тесс,
- ул. Текстильщиков,
- ул. Кордонной,
- ул. Минской,
- ул. Мостовой,
- пер. Туристского.
Фото: rs.img.com.ua
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