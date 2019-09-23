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Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов останется без света 23 сентября

Кто из одесситов останется без света 23 сентября

На некоторых улицах планируется плановое отключение электричества.

Об этом сообщили в “Одессаоблэнерго”.

Так, света с 9:00 до 17:00 не будет по следующим адресам:

  • ул. Архитекторская,
  • ул. Ильфа и Петрова,
  • ул. Академика Вильямса,
  • ул. Ак. Королева,
  • ул. Выездная,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Столбовая,
  • ул. Станкостроительная,
  • ул. Моторная,
  • 2-й и 3-й Моторный переулки.

В Малиновском районе отключат электроэнергию с 9:00 до 19:00 жителям:

  • ул. Пригородной,
  • ул. Вронского,
  • ул. Маршала Малиновского,
  • ул. Туристской,
  • ул. Корнюшиной,
  • ул. Т. Тесс,
  • ул. Текстильщиков,
  • ул. Кордонной,
  • ул. Минской,
  • ул.  Мостовой,
  • пер. Туристского.

Фото: rs.img.com.ua

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