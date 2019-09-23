Кто из одесситов останется без света 23 сентября

На некоторых улицах планируется плановое отключение электричества.

Об этом сообщили в “Одессаоблэнерго”.

Так, света с 9:00 до 17:00 не будет по следующим адресам:

ул. Архитекторская,

ул. Ильфа и Петрова,

ул. Академика Вильямса,

ул. Ак. Королева,

ул. Выездная,

ул. Партизанская,

ул. Столбовая,

ул. Станкостроительная,

ул. Моторная,

2-й и 3-й Моторный переулки.

В Малиновском районе отключат электроэнергию с 9:00 до 19:00 жителям:

ул. Пригородной,

ул. Вронского,

ул. Маршала Малиновского,

ул. Туристской,

ул. Корнюшиной,

ул. Т. Тесс,

ул. Текстильщиков,

ул. Кордонной,

ул. Минской,

ул. Мостовой,

пер. Туристского.

Фото: rs.img.com.ua