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Трамп высказался о войне в Украине в связи с событиями в Сирии

Трамп высказался о войне в Украине в связи с событиями в Сирии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости прекратить войну в Украине, начав переговоры.

Как написал президент-республиканец в соцсети Truth Social сегодня, 8 декабря, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада, о котором заявили представители повстанцев, Россия больше не заинтересована в Сирии из-за войны в Украине, где потеряла 600 тысяч солдат.

«Асада больше нет. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не был заинтересована в его защите. России вообще не было смысла там быть», – пишет Трамп.

Пост Трампа в соцсети

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По его словам, Россия потеряла к Сирии всякий интерес из-за войны в Украине, поскольку уже потеряла там около 600 тысяч своих солдат.

Кроме того, Трамп отметил, что и Россия, и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии – одна из-за Украины и плохой экономики, а другой – из-за Израиля и его военных успехов.

Кроме того, новоизбранный президент США выразил уверенность в том, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие».

Накануне в рамках своего визита во Францию президент Владимир Зеленский встретился в Елисейском дворце с Трампом и французским президентов Эммануэлем Макроном. Зеленский назвал эту встречу продуктивной и заявил, что все они «хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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