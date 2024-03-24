Как появился фашизм, его судьба и почему современная россия – это фашистская страна

Есть некоторые даты в новейшей истории человечества, которые нельзя забывать. Их следует четко помнить – с привязкой к тому, что тогда произошло и чем закончилось.

Одна из этих знаковых для планеты дат – это 23 марта 1919 года. В тот день итальянец Бенито Муссолини зарегистрировал организацию «Фашио ди компаттименто». Так на планете появились фашисты.

Уверен, что никому в Украине нет нужды «разжовывать» суть этой разновидности массового каннибализма. Хотя, если вкратце, то суть фашизма в процитированной выше в заголовке фразе фашиста №1 – Муссолини. А вот определение из Оксфордского словаря:» Фашизм – это форма открытой диктатуры с опорой на расизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн».

Что ж, теперь, думается, есть полное понимание того, почему буквосочетание «рф» все чаще у нас расшифровывают не как «российская федерация», а как « русский фашизм».

Fascio (фашио) в переводе с итальянского это связка, пучок, как символ объединения. Типа как известная у нас притча про веник: один прутик переломить легко, а вот когда они в связке, единое целое – попробуй веник переломать. Эти пучки вязовых или березовых прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями были атрибутом власти древнеримских властителей еще в эпоху до Республики.

Первоначально они символизировали право власти добиваться исполнения своих решений силой и наказывать (сечь). Бенито Муссолини, одержимый идеей восстановления Римской империи, избрал фасции символом своей партии, откуда и появилось ее название – Национальная фашистская партия.

Попытка восстановить империю в конечном итоге привела дуче Муссолини к вполне заслуженной позорной гибели. Титул «дуче», т.е. вождь нации он носил, захватив власть в Италии с 1925 года. А 28 апреля 1945 года его расстреляли итальянские партизаны. Ненависть к «главному фашисту» была в народе столь велика, что труп Муссолини вначале отдали на растерзание толпы, а затем эту «отбивную» повесили за ноги на главной площади Милана.

Лишь на несколько дней его пережил ублюдок, по сравнению с которым Муссолини достоин нимба святости над головой. Он тоже провозгласил себя вождем нации, только по-немецки это называлось фюрер. Понятно, что речь об Адольфе Гитлере, виновном в гибели десятков миллионов землян, в том числе и миллионов его соплеменников, одурманенных его расистскими идеями. Ублюдок, тоже пытавшийся восстановить империю (третий рейх), к сожалению, успел застрелиться в первых числах мая 1945 года. Труп его был сожжен. Жаль, конечно…

Когда-то давно я контактировал с профессором Херсонского сельхозинститута Амалицким. В годы Второй мировой он был узником известного своими ужасами немецкого концлагеря Маутхаузен. 5 мая 1945 года туда вошли американские войска. Так вот, со слов моего собеседника, тех эсэсовцев, которых удалось схватить, заключенные живьем вышкрябали деревяными ложками. До костей!

«Катюзі по заслузі!», – есть у нас такая поговорка. А сейчас путлер – личинка фюрера – затеял восстановить российскую империю. Что ж, быть ему третьим в этой гоп-компании фашистских главарей: сколь веревочка ни вейся – все равно конец придет!

Кто-то сомневается в наличии именно российского фашизма? А послал бы я вас… погуглить!. Наберите «Родзаевский Константин Владимирович». И увидите: 1907, Благовещенск – 1946, Москва) – лидер Всероссийской фашистской партии (ВФП), основоположник русского фашизма. Эта организация возникла в 1920-е годы и официально оформилась как Русская фашистская партия (РФП) в мае 1931 года.

Для соблюдения объективности скажем, что это имело место не в СССР, а в эмигрантской среде в Китае и дальневосточной Манчжурской империи. Но в РУССКОЙ эмигрантской среде! Да, этот тип в 1945-м добровольно вернулся в СССР, где в 1946-м его «шлепнули».

Но россия это та страна, где «из искры возгорится пламя» (Ленин был, что называется, в теме!) И оно тлело, тлело – и разгорелось. И в пламени российского фашизма сейчас пылают города и села Украины. А они по классической воровской традиции вопят «Держите вора!», когда на самих клейма негде поставить.

Вспомним анекдот о первокласснике Вовочке, который перед сном случайно заглянул в родительскую спальню, и увиденное сподвигло его задумчиво проворчать: «И эти люди стыдят меня за то, что я ковыряюсь в носу…» Вот и я скажу: и эти «люди» увидели в нас фашистов…

Да, видел я в Херсоне лет пять назад одного такого. Оно (он) гордо дефилировало по базару. Само по себе ну никакое: грудь – колесом (переехана), шея, как у быка (хвост). Зато на шее – здоровенная, с ладонь, наколотая свастика. Я как раз следом за ним шел. Мимо мужиков, торговавших разными железяками, оно прошло относительно спокойно: только раз вслед прозвучало «Ну и пи…ор!»

А потом оно добралось до съестного ряда, и свастика попалась на глаза торговавшей картошкой и буряками почти интеллигентной даме, которую на базаре заслуженно прозвали «Мулаткой». Мотивировка проста: кожа у нее нашенская, белая, зато рот ох и черный! Ну и напихала она этому недоношенному «фашисту» полную пазуху: любо-дорого было слышать! Народ вокруг аплодировал: точно Мулатка высказала общее мнение и об этом балбесе, и о его матери, и о принимавшей ее роды акушерке, и о его свастике. Такие вот у нас фашисты…

А для более надежного понимания, что такое рашизм, он же фашизм, найдите в Сети картину Пабло Пикассо «Герника», созданную им под впечатлением от увиденного в пыль стертого фашистами в 1937 году испанского города Герника. И прикиньте, что бы он написал, увидев в пыль недавно стертую российскими фашистами Авдеевку?

Или вот вам перл от одного из ближайших подручных фюрера – Германа Геринга: «У меня нет совести. Мою совесть зовут Адольф Гитлер!» А как сегодня кличут «совесть» миллионов оболваненных россиян?

Еще один фашистский обер-палач, уничтожитель Польши Ганс Франк говорил: «Воля фюрера – вот наша конституция». Где-то в Думе подобное недавно звучало… И кое-кому за «поребриком» следует хорошо помнить, что Франк был повешен в Нюрнберге, а Геринг, дабы не быть повешенным, там же отравился цианистым калием и подох.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса