Февраль в центре Одессы, кустарник

Прогноз погоды в Одессе на 10 февраля

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В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С мороза, днем 0-2°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 10 февраля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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