Трамп може розбити мрії путіна

Тобто Ялта – це символ переділу світу, що відбувся після Другої світової війни. П’ять років тому путін опублікував велику статтю, присвячену 75-річчю закінчення Другої світової. Уже тоді він висловив ідею нової зустрічі глав п’яти держав – США, Великої Британії, Франції, Китаю та росії.

Зараз, до 80-річчя цієї дати, так званих «англо-саксів» цей «наполеончик – м’який кінчик» визначив як ворогів. Він, надуваючи для солідності щоки, плекає надію «вирішувати питання» втрьох – з Трампом і Сі.

Автор цих рядків щоки для солідності не надуває, а робить висновки виключно на основі вивчення думок професійних аналітиків. І ось висновок: будь-який адекватний політик, який формує міжнародний порядок, чудово розуміє, що навіть просто спільне фото путіна з «козирними» політиками на міжнародному заході підніме його статус до небес (принаймні, у його власних очах). І цього не варто робити.

Щоб пояснити простіше, використаю анекдот: чи братиме участь путін у глобальному процесі під умовною назвою «Ялта-2» (якщо така подія відбудеться). Чоловік запитує друга, як справи в сім’ї після його скандалу з дружиною кілька днів тому. «Та вона до мене на колінах приповзла!» – гордо відповідає той. «І сказала: вилазь з-під дивана, дебіл».

Саме за такою логікою, запевняють деякі політологи, путін обов’язково візьме участь у можливій зустрічі Трампа і Сі для переговорів про майбутній світовий порядок. Ну хтось же має американцю і китайцю чайок подавати…

Це, звісно, якщо така зустріч взагалі відбудеться. А поки що Трамп поводиться, як кіт із приказки «Кіт із дому – миші в танок». Чотири роки Кота не було вдома, Америкою правив млявий «пластиліновий» Байден, і «мишам» зовсім відірвало гальма. А тут повернувся Кіт – зубастий і кігтистий…

Тет-а-тет: Трамп і путін

Інша справа – особиста зустріч, тет-а-тет, або, як у нас кажуть, ТТ на ТТ. Трамп зустрінеться з путіним, пояснить, звідки ноги ростуть. Він, схоже, вміє переконувати незгодних із ним людей: за пару днів «уговорив» одразу трьох президентів – Венесуели, Мексики, Панами. Перший погодився приймати назад своїх депортованих з США громадян, друга пообіцяла негайно навести лад (читай – прибрати безлад) на спільному кордоні. А третій, раптом згадавши, що Панамський канал будували США, твердо пообіцяв повідомити Китаю, який «присмоктався» до каналу, що він тут більше не дружок і «не пісяй у мій горщик».

Заодно Трамп «поставив на місце» і канадського прем’єра – там теж спільний кордон не без проблем. Причому з ними він навіть не зустрічався – просто його підлеглі передали ЙОГО БАЖАННЯ. І з путіним, якщо/коли Трамп погодиться зустрітися, це буде розмова директора школи з шестикласником-хуліганом, якого нарешті пора поставити на місце.

путін уже три роки здійснює «бліцкриг» в Україні, по вуха вляпався в Сирії. В очах Трампа – це фраєрок, типовий лузер. А Трамп не обтяжений основами дипломатії, у нього характер, схоже, як мішок з дустом. Яка там «Ялта-2»?! Як із лузером, так і буде з путіним спілкуватися.

7 лютого стало відомо, що, оцінюючи ефективність санкцій на «трійку» за 10-бальною шкалою, він попередив, що подвоїть їх для росії. Зараз, до речі, нібито обговорюється, де така зустріч могла б відбутися. «Місце зустрічі змінити не можна»: путін обирає країну, яка не видасть його Міжнародному кримінальному суду. От такі розклади передбачають багато аналітиків. Що ж, поживемо – побачимо…

Що вирішували на конференції в Ялті 80 років тому

А поки що – коротко про ТУ Ялтинську конференцію. Як-не-як, проходила вона саме в ці лютневі дні (4–11 лютого) рівно 80 років тому, в 1945-му. Вона була вже другою за рахунком. У 1943 році на Тегеранській конференції Рузвельт, Сталін і Черчилль обговорювали переважно проблему досягнення перемоги над Третім рейхом, а в Ялті ухвалювали основні рішення щодо майбутнього розподілу світу між країнами-переможницями.

Якщо коротко, то визначили східні кордони Польщі за так званою «лінією Керзона» і передали їй частину німецьких територій. США та Велика Британія хотіли передати Львів Варшаві, але Сталін наполіг на запропонованій ще в 1920-му «лінії Керзона». Також ухвалили принципи поділу Німеччини, режим окупації та репарації.

Щодо створення ООН, то СРСР хотів, щоб засновниками стали всі 16 республік, але Захід погодився лише на включення до числа засновників Української та Білоруської РСР. Декларація «Про звільнену Європу» як частина рішень Ялтинської конференції розв’язала Радянському Союзу руки в інтерпретації «допомоги» звільненим народам.

Що важливо: у результаті СРСР забезпечив собі політичний контроль над країнами, які він фактично окупував. Це призвело до радянізації Східної та Центральної Європи. Ось чому «переможець» путін спить і бачить щось на кшталт «Ялти-2».

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса

Зображення згенеровано за допомогою нейромережі Grok