Украинец, поставивший точку во Второй мировой войне

Когда закончилась война

Давайте, уважаемые читатели, сейчас не будем зацикливаться ни по поводу даты той, в 1945 году, победы (8 или 9 мая), ни по поводу того, можно ли называть ТУ победу над ТЕМИ нацистами победой.

Хотя здесь все же следует напомнить, что существует в планетарной истории термин «пиррова победа». В 279 году до н.э. армия царя Пирра вела наступление на римлян и сломила их, но потери победителей были столь огромными, что, как писал Плутарх, Пирр воскликнул: «Еще одна такая победа, и я останусь без армии».

Каковы человеческие потери СССР во Второй мировой войне? А бог весть: есть многое множество мнений, разнящихся на многое множество миллионов душ. Потому что вовсю работали принципы «мы за ценой не постоим» и «бабы еще нарожают».

Только за освобождение Киева «к дате» – 7 ноября 1943 года – с жизнями расстались 417 тысяч человек. Даже Берлин в мае 1945-го достался намного более «дешево» – «всего-то» 78 тысяч погибших. Было бы куда меньше, да спешили опередить подходившие американские войска.

Суммарные человеческие потери Украины во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) оцениваются в 8-10 млн человек. Из них до 4 млн человек – это военные, а более 5 млн – гражданские лица (1,5 млн – жертвы Холокоста). Это при варианте общих по СССР потерь в 32 млн душ.

Но ни 8-го, ни 9-го мая, как бы ни были горячи дебаты, та война не закончилась. Ведь была еще война с Японией. Ее официальная временнАя «вилка» – с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Тут уж американцев и не пробовали «обойти на повороте»: уже 4 года те в тяжелейших боях на Тихоокеанском театре военных действий расчитывались с японцами за подлость в Перл-Харборе. Две точки над « Ї « в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа поставили две американские атомные бомбы по 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

Сотни тысяч советских воинов литерными поездами в вагонах-теплушках были переброшены с запада на Дальний Восток, где на территории Монголии, Китая и севера Корейского полуострова ценой еще 12 тысяч погибших одолели японское войско. 2 сентября состоялось подписание Акта о капитуляции Японии, формально ознаменовавшее также окончание Второй мировой войны. А теперь – факты, далеко не всем известные.

Принято считать, что Акт о капитуляции Третьего рейха 8 мая 1945 года подписал маршал Жуков в Берлине. На самом же деле документ был подписан 7 мая в Реймсе, в штабе главнокомандующего силами союзников генерала Эйзенхауэра. Со стороны СССР его подписал начальник советской военной миссии во Франции генерал-майор Иван Суслопаров.

Такое решение он принял, не получив ответа на запрос из москвы. Не исключается версия, согласно которой по его инициативе в Акт был включен пункт, допускавший переподписание документа. И по настоянию Сталина 8 мая Акт был подписан уже на самом высоком уровне (от СССР – маршал Георгий Жуков).

Точку во Второй мировой поставил украинец Деревянко

Интересная история и с подписанием Акта о капитуляции Японии. Сталин не поручил подписать его ни маршалу Жукову, ни командующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу Василевскому – вероятно, чтобы не давать им повод совсем уж проявить наполеоновские амбиции.

Для этой исторической миссии был им выбран генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Он родился в 1904 году в селе на Уманщине (Черкасская область). В Харьковской школе военных старшин Деревянко заинтересовался японским языком и к выпуску из школы уже говорил и писал по-японски! На Восточном факультете военной академии усовершенствовал свой японский и досконально изучил английский язык.

Знание языков плюс огромный военный опыт и стали причиной для вышеназванного поручения Сталина украинцу Деревянко. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» он, от имени СССР подписал исторический документ, и этим, в прямом смысле слова, поставил точку во Второй мировой.

Затем генерал Деревянко был фактически «пущен в расход» Сталиным: несколько раз его командировали в радиоактивные города Хиросима и Нагасаки. Составив об увиденном детальный отчет, он вместе с альбомом фотографий представил его в Генштаб, а затем лично Сталину при докладе 5 октября 1945 года. Его работа в Японии получила высокую оценку. Деревянко продолжал служить на высших постах в армии, пока в 50-летнем возрасте не… умер. От рака. Слишком много он нахватался радиации в постапокалиптических городах Японии.

Фантазии путлера и цена войны для украинцев

А теперь, уважаемые читатели, уж простите великодушно, но, продолжая тему той победы, я процитирую с одной из пресс-конференций поток сознания ныне царствующего в эрэфии вам-Пирра: «Та война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов россии».

Едрена вошь, а кто-то, похоже, напрочь подзабыл о 550 наибольших промышленных предприятиях, вывезенных за Урал и в Среднюю Азию! И о 3,5 млн пар рабочих рук, покинувших Украину. И среди них – 15-летняя в 1941 году моя мама, фрезеровавшая, стоя на ящике, шатуны для самолетных моторов. Тогда она стала беженкой «благодаря» гитлеру, а сейчас она опять беженка – «благодаря» путлеру.

А вот еще одна отрыжка последнего: «По поводу наших отношений с Украиной… Я позволю себе с вами не согласиться, когда вы сказали, что, если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, хоть и больше других пострадали. Потому что мы страна победителей».

А в рот пароход, как говорят в народе! На конец осени 1942-го нацисты оккупировали почти 2 миллиона квадратных километров территории СССР, из которых лишь 17% было территория эрэфии. И жили на той территории 27 миллионов людей. А на оккупированной территории УССР проживало 41,7 миллиона граждан! Он считать разучился!? Тогда посоветуем ему по-украински – «Під-ра-хуй!!!»

Фото из открытых источников