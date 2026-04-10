Ключевые моменты:

Родился в тюремном лазарете и чудом выжил после ошибочного признания мертвым

Детство прошло между Карпатами и южными степями, что сформировало его мировоззрение

Выступал за украинскую историю Причерноморья и альтернативную дату основания Одессы

Автор более 200 изданий и публикаций, идеолог возрождения современного украинского казачества

Случай, который спас младенца

Для юга Украины он, уроженец Львовщины с душой одессита, был значительно больше, чем литератор: он принадлежал к тем, кто возвращал этому краю его настоящую историю, казацкие корни и украинскую идентичность, противостоя мифам об «особом пути» Причерноморья.

10 апреля исполнилось бы 80 лет со дня рождения писателя, историка, публициста, идеолога современного украинского казачества Богдана Сушинского.

Начнем рассказ о нем с удивительного случая, который спас будущего писателя еще младенцем.

Его жизненная история началась драматично. Богдан Сушинский родился в Самборском тюремном лазарете, куда его беременную 30-летнюю мать Елену Ивановну бросили как «пособницу бандеровцев». В семье уже были брат Николай и сестра Парасковия. А младенец был настолько слабым, что его ошибочно признали мертвым и отнесли в морг. Лишь случай спас ребенка: тюремщик заметил признаки жизни и тайно «продал» его 74-летней бабушке Екатерине, которая и выходила внука, назвав «Богом данным».

Это стало утешением для старушки, ведь недавно ее старший сын Федор — командир местного отряда ОУН-УПА — погиб, воюя против сталинского режима. Тело повстанца, привязанное за ноги к машине, привезли к матери на опознание на хуторок возле села Черная. Чтобы не подвергать всю родню опасности, она отказалась его признавать. Позже тайно нашла сына в безымянной могиле и перезахоронила его в лесу. Богдан Сушинский вспоминал, что часто с бабушкой навещал это место, чтобы почтить память дяди.

Возвращение матери из ссылки

В конце 1946-го его матери и родному дяде Михаилу присудили по десять лет каторги с высылкой в Сибирь. Весной 1951-го пришла еще одна беда: согласно договору обмена территориями с Польшей семью Сушинских и еще три сотни бойковских земляков депортировали из Дрогобыччины на Донетчину, в село Староласпа. Корову и коня, которых семья привезла с собой, сразу конфисковали.

Позже бабушка Екатерина с внуками перебралась в Борислав, на Львовщине, к сыну Петру.

После восьмилетнего заключения в семью вернулась мать.

Елена Сушинская устроилась рабочей на овощной завод. Заработка не хватало на жизнь, поэтому весной 1955 года семья перебралась в степное село Трояны на Николаевщине.

Чем парня из Карпат удивляли степи?

С семьей дочери на юг Украины поехала и ее мать Екатерина Алексеевна.

Пожилая женщина была настоящей аристократкой и хранительницей рода Сушинских, который когда-то имел собственный герб: подкова и две стрелы крест-накрест. Знала шесть языков и даже жила в Англии и США, где родила сына Петра.

«Мое раннее детство прошло в Бориславе. За нашим домом был ручей, а за ним — Карпаты. Из одной стихии — гор — я попал в другую — в степи. Любовь к необъятным украинским просторам пришла позже. Сначала было удивление: я впервые увидел арбузы, дыни, мог есть их вдоволь. Ходил в белой рубашке с галстуком, к старшим обращался только на “вы”, учительнице говорил “пани”. За все это местные мальчишки меня ненавидели и жестоко били. Я защищался, как мог. Меня избивали до крови, но я не сдавался. Я уже тогда сказал ровесникам: меня можно убить, но не сломать» — писал в воспоминаниях писатель.

Повзрослев, пас в степи колхозных телят, работал в строительной бригаде, много читал и публиковал первые журналистские тексты в местной газете. Мечтал вернуться в Трояны, выкопать пруд, построить дом из дикого камня. Поэтому во время учебы на филфаке Одесского университета имени Мечникова Богдан Сушинский каждые каникулы оттачивал строительное мастерство.

Сейчас в Троянах живут родственники писателя, которых он часто навещал. Многие произведения он написал именно в Новобужье — в родных Троянах или в соседних, давно исчезнувших Джуралах, Новополтавке и Шевченково. Также вдохновляли его уже родная Одесса, Балта, Кодима.

Первыми праздновали настоящий день рождения Одессы

Еще в советское время Богдан Сушинский стоял на защите украинского языка и культуры, выступал за возрождение украинского казачества.

На заре Независимости он говорил: «Маниакальное стремление определенных сил любой ценой расчленить юг Украины, навязывание южным украинцам идеи новороссийской обособленности и исключительности заставили меня обратиться к достаточно запущенному, не разработанному в литературе историческому материалу».

Более двадцати лет назад, в 2005-м, Богдан Иванович издает книгу «Одесса: история, написанная столетиями». В ней он отстаивает основание города в 1415 году и впервые официально организует празднование 590-летия Одессы.

Писатель — инициатор создания нескольких украинских рыцарских Орденов и возрождения современного украинского, в частности Черноморского, казачества.

На Любашевщине Верховный атаман Сушинский основал в селе Новокарбовка Карбовскую Сечь, где вместе с аграрием Виктором Мазуренко заложил камень на месте строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы.

О настоящей музе писателя

После развода с первой женой писатель встретил свою музу Антонину Томкину — с удивительной казацкой девичьей фамилией Пистоль.

Мудрая и очаровательная женщина помогала подбирать материалы для будущих книг, набирала тексты на компьютере. После «узаконивания» отношений в 2003 году госпожа Антонина стала референтом, вела электронную переписку, связь с прессой. В целом она была первой и последней музой Богдана Сушинского.

Писатель нередко говорил: «Моя жена Антонина Терентьевна — мой ангел-хранитель от лишних звонков, писем, глаз и множества грубых рукописей со “скромными” приписками: “Прочитайте, пожалуйста, и выскажите свое мнение”».

— Мы познакомились в одном из одесских пансионатов, где я лечилась, а он продавал свои книги, которыми издательства ему «платили» вместо гонораров. Сначала просто подружились, а после разводов поженились, — рассказала Антонина Сушинская. — Жили хоть и скромно, но в любви и согласии. Финансовое положение семьи улучшилось, когда муж начал работать в газете «Одесские вести». Он придерживался спартанского образа как в жизни, так и в творчестве. Любил пить чаи из целебных трав. Поддерживал себя в форме, устраивая заплывы в море. Даже купил велосипед, который до сих пор стоит в нашей квартире в Кодыме. После смерти Богдана я привожу в порядок его архив. Уже издала «Забытый десант», «Искать свой материк: из литературных студий 1968–2020 годов», «Богдан Сушинский. Каталог изданий 1971–2021» и другие.

К 80-летию со дня рождения мужа госпожа Антонина подготовила и издала книгу воспоминаний «Арена — вся моя жизнь…». Название позаимствовала из его поэтического произведения «Гладиатор». Планирует издать отдельным сборником статьи Сушинского, опубликованные в прессе, найденную рукопись «Казачество и Крымская орда», оцифровывает творческое наследие для передачи в государственный архив.

Многие книги писателя Антонина Терентьевна передала библиотекам. Также готовит сборники для Любашевской публичной библиотеки имени Владимира Панченко, где формируют книжный фонд казацкого летописца.

Цитата

Богдан Сушинский: «Один из моих самых оптимистичных и жизнерадостных лозунгов звучит так: “За письменным столом каждый умирает наедине с собой!”».

Книги писателя

Первую книгу «Кладка» писатель издал в 1972 году.

В 1974-м вышла новелла «Теплый камень».

1976-й — повесть «Лето житних дождей».

1978-й — «Река в полночь».

В 1979 году его первый критик, молодой одесский литературовед Владимир Панченко опубликовал в «Литературной Украине» первое фундаментальное исследование творчества Сушинского «Круги и спирали творчества».

Ему принадлежит серия исторических и научных книг «Казацкая слава». Это двухтомное издание «Казацкие вожди Украины», «Всемирная казацкая энциклопедия», «Рыцари Приморской степи: история Черноморского казачества XVIII–XX веков», сборник статей «Забытые страницы забытой истории», 6-томная эпопея: «На острие меча», «Французский поход», «Огни Фландрии», «Саблями крещенные», «Рыцари Дикого поля» и «Путь воина» — о участии казаков под руководством И. Сирко в Тридцатилетней (1618–1648) войне на стороне Франции и др.

Факты и цифры

Писатель издал более двухсот произведений беллетристики, историко-документальных работ о казачестве, книг для школьников, поэзии, большинство из которых переведено на 17 языков.

За 20-томную эпопею «Война империй» Богдана Сушинского назвали «Последним писателем Второй мировой войны».

В 2010 году Американский биографический институт признал Богдана Сушинского «Человеком мира».

Он первым получил награду «Рыцарь Украины».

***

Этот материал подготовлен на основе архивных публикаций «Одесской жизни», воспоминаний семьи и прямых цитат самого Богдана Сушинского. Журналисты использовали биографические данные, подтвержденные родственниками писателя, в частности его женой Антониной Сушинской, а также проверили факты о его книгах, наградах и общественной деятельности.

В тексте учтены исторические исследования автора о казачестве и Причерноморье, в частности его работы о Черноморском казачестве и книгу «Одесса: история, написанная столетиями». Также использованы общедоступные данные о депортациях населения после Второй мировой войны и политических репрессиях того периода, подтвержденные историческими источниками и государственными архивами.