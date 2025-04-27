В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал о том, как одесская прачка стала графиней. Из этого видео вы узнаете:

Как одесская прачка превратилась в графиню?

Какие добрые дела делали супруги Толстых и как им это помогло впоследствии?

Как Толстые связаны с Оперным театром в Одессе?

Почему первая в империи Скорая помощь появилась именно в Одессе?

Почему авто Скорой помощи до сих пор называют каретами?

Что именно соединила первая телефонная линия в Одессе?

Как рождается легенда: история, которой не было бы без любви

Весна в Одессе — это не просто время года, а пробуждение города и душ. В нашей новой прогулке мы окунемся в историю, которая могла бы стать романом или сценарием к художественному фильму. История Елены Смирновой — девушки, которая родилась крепостной в 1848 году и впоследствии стала настоящей графиней. Выбор в пользу Одессы после получения свободы, открытие небольшой прачечной на Молдаванке — все это выглядело скромно и буднично, пока судьба не свела ее с молодым графом Михаилом Толстым.

Началось все со случайной встречи — обычная прачка и наследник огромного родового имущества, который был одним из самых завидных женихов всего города. Сначала — как это часто бывало — отношения оставались незаметными, но рождение двух сыновей заставило семью решать «брачный вопрос». Но официальное разрешение на бракосочетание должен был дать сам император. Одно письмо — без ответа. Второе — уже от отца жениха — привело к счастливому результату: разрешение было предоставлено.

Как именно состоялась свадьба, где именно — и почему не в главном соборе города, а в скромном храме на Молдаванке? Это лишь один из моментов, которые точно стоит увидеть на видео.

Это не выдумка — это реальность, которую скрывает фасад старых одесских домов. Не пропустите — полная версия уже ждет вас на канале.

Благотворительность, театр и библиотека: как супруги Толстых изменили Одессу

После свадьбы семья Толстых начала активно путешествовать, но из каждого вояжа возвращалась в родную Одессу. И возвращались не с пустыми руками — а с инициативами. Именно Михаил Михайлович Толстой присоединился к строительству знаковых объектов города. Он пригласил известных австрийских архитекторов Фельмера и Гельмера к созданию Оперного театра, а также пожертвовал почти половину средств на его возведение.

Семья Толстых также способствовала развитию культуры и науки. В частности, они передали 40 тысяч книг будущей Национальной научной библиотеке, а позже выкупили и подарили ей землю под здание. Графиня Елена Григорьевна занималась благотворительностью, открывая приюты для детей-бездомных, людей с инвалидностью и нуждающихся.

Михаил Толстой сделал все, чтобы его возлюбленная имела финансовую независимость: передал ей доходные дома, а впоследствии и особняк на Сабанеевом мосту. Такая история — редкость даже в наши дни.

Почему эта женщина заслуживает звания одной из самых известных одесситок? В полном видео мы показали, что стоит за ее путем от прачечной до дворца.

Истории, которые стоит сохранить: Одесса, какой ее не знают

Видео рассказывает не только о любви. В нем упоминается, где в Российской империи появилась первая скорая помощь, почему ее машины называют «каретами», и что именно соединила первая телефонная линия в городе. Это факты, которые скрываются за фасадами исторических зданий, а порой — под обломками. В частности, дом семьи Толстых, который сейчас является Домом ученых, пострадал во время войны. Его разрушила российская ракета.

Эти кадры трудно забыть. Но еще важнее — не забыть саму историю, людей, которые строили Одессу, вкладывали душу в ее развитие и оставили след в каждом камне.

Чтобы понять город — нужно знать его людей. Полное видео уже на канале — переходите, чтобы увидеть Одессу с нового ракурса.

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