Ключевые моменты:

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя, совершенном в Киеве;

Преступление произошло утром 8 июля 2025 года в Деснянском районе столицы;

Подозреваемый – 41-летний иностранец – после убийства скрылся и уехал в Одессу;

Его задержали в гостинице при силовой поддержке спецназа КОРД;

Следствие рассматривает версию заказного убийства;

Задержанному сообщили о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу);

Убийце столичного бизнесмена грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ранним утром 8 июля 2025 года в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе столицы, в результате которой погиб мужчина.

К раскрытию этого дерзкого преступления были привлечены оперативники столичного главка и территориального подразделения, следователи, криминалисты, специалисты уголовного анализа и другие службы.

Правоохранители выяснили, что потерпевший – местный житель, 1977 года рождения, находился в салоне микроавтобуса, когда к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону, после чего скрылся. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте.

От оружие преступник избавился и, как выяснилось, в тот же день выехал в Одессу, где совместными силами оперативников полиции Киева и Одессы, при силовой поддержке спецподразделения КОРД, его задержали в гостинице.

Стрелявшим оказался 41-летний иностранец. Следствие не исключает версию заказного убийства.

Стрелку сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, совершенного по заказу (п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Он будет находиться под стражей. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 21 мая в Мадриде застрелили украинского политика, одного из близких соратников бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.