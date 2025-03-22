В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал об очень интересных и необычных памятниках города. Каждый из них имеет свою особую историю и демонстрирует неповторимый характер и многообразие Одессы.

В частности, вы узнаете:

Плохо ли в Одессе с деньгами?

Где живет одесская бабушка?

Где в Одессе памятник «Доброте и совершенству»?

Кто такой Банкирчик?

Как в Одессе связаны немое кино и свежие цветы?

Какая легенда ходит вокруг одесского памятника Книжнику?

Книги, бабушки и хранители душевного тепла

памятник Одесская бабушка

В душевном городе Одессе особую роль всегда играли одесские бабушки, которые дарят свою любовь не только внукам, но и всему миру вокруг. Во дворе, где жил легендарный Леонид Утесов, установлен трогательный памятник Одесской бабушке работы Натальи Дворницкой — напоминание о том, как важно делиться душевным теплом, особенно в трудные времена.

Не менее впечатляет и памятник Книжнику работы Михаила Ревы возле Одесской национальной научной библиотеки. В стопке книг, которую держит скульптура, ровно 37 томов — роковое число для многих творческих мужчин. На верхней открытой книге латынью написано «Бесконечность». Сотрудники библиотеки рассказывают, что если сфотографироваться, поддерживая Книжника, чтобы была видна верхняя книга, то заветная мечта обязательно сбудется. Хотите проверить? Приходите и увидите это сами!

А знаете ли вы, где в Одессе находится памятник Добру и совершенству? Этот яркий пример одесской эклектики радует жителей уже более 20 лет. Хотите узнать, как он выглядит и где находится? Смотрите о нем в полном видео.

Похищение Европы, Банкирчик и Вера Холодная

памятник Вере Холодной

В центре Одессы установлен памятник звезде немого кино Вере Холодной, которая умерла здесь от испанки в 1919 году. Популярность этой актрисы была настолько огромной, что если фильмы с другими звездами шли в кинотеатрах неделю или десять дней, то картины с Верой Холодной не сходили с экранов в течение трех месяцев. Каждое утро неизвестные поклонники кладут в ее руку свежий цветок.

А вы слышали об одесском памятнике «Банкирчик»? Эта скульптура Олега Наева в самом центре города посвящена выдающемуся банкиру Озиасу Хаесу, который более ста лет назад наполнял Одессу деньгами так искусно, что память о нем жива до сих пор. Хотите узнать, где находится этот памятник и как выглядит — смотрите о нем в полном видео.

Нельзя не упомянуть и о памятнике «Похищение Европы» с интересной историей. В бурные 90-е годы, когда были проблемы с уличным освещением, этот памятник всегда оставался освещенным. По слухам, он служил своеобразным указателем к пансионату «Красные Зори». Времена изменились, пансионат сгорел, на его месте построили коттеджи и церковь Марии Магдалины, но памятник остается, продолжая хранить в себе тайны прошлого.

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