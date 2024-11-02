День прекращения преступлений против журналистов: что еще празднуют 2 ноября

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Посвящен борьбе с безнаказанностью за преступления против работников медиа. Он привлекает внимание общества к важности свободы слова и необходимости защиты журналистов, которые рискуют своей жизнью ради правды. Целью этого дня является обеспечение правосудия для тех, кто пострадал из-за выполнения своей работы, а также создание безопасных условий для свободы прессы.

Читайте также: Как работает журналист на войне

Всемирный день сумчатого муравьеда (День намбата)

Направлен на привлечение внимания к защите намбата, редкого вида сумчатых животных из Австралии. Сейчас этот вид под угрозой из-за потери среды обитания и хищников, которые завезены на материк. Этот день напоминает о необходимости сохранения биоразнообразия и поддержки природоохранных усилий для восстановления популяции намбата.

День динамической безвредности

Фокусируется на принципах ненасилия и ответственного отношения ко всем живым существам. Он призывает людей к действиям, не причиняющим вреда другим, способствуя миру и уважению в обществе. В этот день подчеркивается важность соблюдения этических принципов и действий, ведущих к гармонии с окружающим миром.

Именины 2 ноября

Какие сегодня именины: Константин.

Кто из известных людей родился 2 ноября

1902 год: украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ Сергей Лебедев;

1964 год: украинская яхтсменка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Елена Пахольчик;

1973 год: украинская гребчица, серебряный призер Олимпийских игр Дина Мифтахутдинова.

Памятные даты 2 ноября

1833 год: основывают Киевский университет;

1848 год: так называемая «Весна народов»: после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулируют;

1914 год: Французская республика, Великобритания и Российская империя объявляют войну Османской империи;

1921 год: рейдовая Подольская группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянским, под Семеновкой дает бой преследующим ее частям большевистских войск;

1938 год: Венгерское королевство захватывает южные части Словакии и Карпатской Украины;

2000 год: в лесу под Таращей находят тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября;

2015 год: представляют проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

Выбор редакции