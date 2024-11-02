Новости Одессы и Одесской области

В одесских катакомбах спасли лиса, упавшего в колодец (фото)

В одесских катакомбах спасли лиса, упавшего в колодец (фото)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков вместе со спелеологами спасли молодого лиса – животное упало в колодец в местных катакомбах.

Как рассказал Беляков на своей странице в Facebook, лиса, который упал в четырехметровый колодец, заблудившись в катакомбах на Шкодовой горе, обнаружил с друзьями спелеолог Роман Маузер и немедлкнно оповестил о живой находке директора зоопарка.

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«Если бы не такая случайная находка, зверь бы неизбежно погиб. Но все закончилось счастливо, лис не пострадал. Молодой, красивый, здоровый зверь. Мы его достали из колодца, вынесли наружу и выпустили», – рассказал Игорь Беляков.

В одесских катакомбах спасали лису

Спелеологи спасли лиса в одесских катакомбах

Спасенный в катакомбах лис

Ранее директор Одесского зоопарка «охотился» на змею, заползшую в подземный паркинг жилого дома.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесском зоопарке сняли клип к Хэллоуину. В нем снялся известный комик Борис Барский.

Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова

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