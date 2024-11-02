В одесских катакомбах спасли лиса, упавшего в колодец (фото)

Как рассказал Беляков на своей странице в Facebook, лиса, который упал в четырехметровый колодец, заблудившись в катакомбах на Шкодовой горе, обнаружил с друзьями спелеолог Роман Маузер и немедлкнно оповестил о живой находке директора зоопарка.

«Если бы не такая случайная находка, зверь бы неизбежно погиб. Но все закончилось счастливо, лис не пострадал. Молодой, красивый, здоровый зверь. Мы его достали из колодца, вынесли наружу и выпустили», – рассказал Игорь Беляков.

Ранее директор Одесского зоопарка «охотился» на змею, заползшую в подземный паркинг жилого дома.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесском зоопарке сняли клип к Хэллоуину. В нем снялся известный комик Борис Барский.

Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова