Некоторые одесситы проведут субботний день без света – кто именно

Сегодня, в субботу, 2 ноября 2024 года, в Одессе из-за плановых работ несколько десятков улиц останутся без света до вечера.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Планы проведения работ на сегодняшний день таковы:
Южный РЭС
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Абрикосовая;
- пер. Абрикосовый, 1-29;
- Равенства, 84;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
- Дачная, 4/2;
- Лигинская (Макаренко);
- Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
- Дубовый Гай;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 18:00.
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Центральный РЭС
- Средняя, 24/корп.1, 24/корп.2, 24/корп.3, 24/корп.4, 24/корп.5, 24/корп.6, 24/корп.7.
Работы до 17:00.
Северный РЭС
- С 4-й до 12-й линии на жилом массиве;
- с 36-й до 54-й линии на жилом массиве;
- Адама Мицкевича, 1-35;
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева);
- Вишневая;
- Ветроганова;
- Павла Клепацкого (Гарина);
- Трусовская (Дальневосточная);
- Грушева (Демьянова), 1-13а;
- Днепровская, 1-40;
- Донецкая;
- Ивана Луценко;
- Капитана Кузнецова;
- Керченская, 101-131;
- Конноармейская;
- Юзефа Крашевского (Крылова);
- Бахмутская (Курская);
- Леси Украинки, 1-86а;
- Котлеевская (Ломоносова);
- Луцкая;
- Мациевской, 41- 60а;
- Мелитопольская, 1-58а;
- Нерубайская, 29-42а;
- Победы;
- Песочная;
- Ракетная, 1-18;
- Рельефная, 1-35;
- Раздельная;
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
- Сашка Хорошенко, 23а;
- Серогодского;
- Симферопольская, 1-24;
- Слободская, 43-68;
- Соляная;
- Степовая, 1-14;
- Центральная, 2-38;
- Шептицкого, 7-89;
- Яблочная, 1- 4;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- пер. 2-й Полевой, 5;
- пер. Вишневый, 2а-14а;
- пер. Песочный, 1-4;
- пр. Князя Владимира Великого (Добровольского), 1-57а.
Работы до 19:00.
Как сообщалось, с понедельника, 4 ноября, в Одессе начинается отопительный сезон.