Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы проведут субботний день без света – кто именно

Некоторые одесситы проведут субботний день без света – кто именно

Сегодня, в субботу, 2 ноября 2024 года, в Одессе из-за плановых работ несколько десятков улиц останутся без света до вечера.

Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Планы проведения работ на сегодняшний день таковы:

Южный РЭС

  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Абрикосовая;
  • пер. Абрикосовый, 1-29;
  • Равенства, 84;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
  • Дачная, 4/2;
  • Лигинская (Макаренко);
  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • Дубовый Гай;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

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Центральный РЭС

  • Средняя, 24/корп.1, 24/корп.2, 24/корп.3, 24/корп.4, 24/корп.5, 24/корп.6, 24/корп.7.

Работы до 17:00.

Северный РЭС

  • С 4-й до 12-й линии на жилом массиве;
  • с 36-й до 54-й линии на жилом массиве;
  • Адама Мицкевича, 1-35;
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева);
  • Вишневая;
  • Ветроганова;
  • Павла Клепацкого (Гарина);
  • Трусовская (Дальневосточная);
  • Грушева (Демьянова), 1-13а;
  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая;
  • Ивана Луценко;
  • Капитана Кузнецова;
  • Керченская, 101-131;
  • Конноармейская;
  • Юзефа Крашевского (Крылова);
  • Бахмутская (Курская);
  • Леси Украинки, 1-86а;
  • Котлеевская (Ломоносова);
  • Луцкая;
  • Мациевской, 41- 60а;
  • Мелитопольская, 1-58а;
  • Нерубайская, 29-42а;
  • Победы;
  • Песочная;
  • Ракетная, 1-18;
  • Рельефная, 1-35;
  • Раздельная;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
  • Сашка Хорошенко, 23а;
  • Серогодского;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Слободская, 43-68;
  • Соляная;
  • Степовая, 1-14;
  • Центральная, 2-38;
  • Шептицкого, 7-89;
  • Яблочная, 1- 4;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • пер. 2-й Полевой, 5;
  • пер. Вишневый, 2а-14а;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • пр. Князя Владимира Великого (Добровольского), 1-57а.

Работы до 19:00.

Как сообщалось, с понедельника, 4 ноября, в Одессе начинается отопительный сезон.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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