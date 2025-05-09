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Одесситы помнят на этом месте ресторан итальянской кухни ресторатора Савелия Либкина, который работал здесь с 2011 года. Сейчас другое его заведение, «Дача», переживает сложные времена из-за судебных тяжб, инициированных прокуратурой. А еще здесь стоял маленький автомобильчик, который постоянно привлекал внимание сменой цветов и надписей. «Одесская жизнь» постоянно следила за его перевоплощениями.

Была тавернеттой, стала таверной

В октябре 2024 года «Тавернетта» закрылась, но уже в начале нового года внутри начались ремонтные работы. И вот в начале апреля итальянская тавернетта превратилась в греческую таверну под названием «Опа-Опа». Теперь этот ресторан принадлежит одесской сети Buro201.

Кстати, вы знаете, что означает слово «опа»? Это слово — оклик, которое выражает позитивный настрой. Именно под этот оклик проходит разбивание посуды — популярное греческое развлечение, им называют таверны и употребляют в песнях. Некоторые говорят, что это не просто оклик, это — философия и стиль жизни греков.

Внешне изменения произошли не слишком глобальные: было переписано название, обновлены деревянные веранды, убрано запорожец, добавлено декора. Все остальное осталось почти таким же, и даже скандальный мурал новые владельцы решили не закрашивать.

Впрочем, изменения произошли, и все они прежде всего — в тарелке.

А что в меню?

Ксения Амбер. Фото из соцсети Ксении

Бренд-шеф* проекта — одесситка Ксения Амбер*. Она разработала достаточно компактное, но разнообразное меню, в котором легко найти знакомые названия. В то же время здесь много блюд, названия и состав которых вызывают интерес. Например, вам предложат… мозговую кость или куриный бульон с мацаболами (да, в Греции проживает многочисленное иудейское меньшинство), салат с авокадо (он проник и в греческую кухню)!

Почему это опасно, мы рассказывали в видео:

А в целом здесь все как в любом традиционном заведении на Пелопоннесе — много овощей, рыбы и морепродуктов, овечьего сыра.

Цитаты из меню:

Мусс из подкопченных перцев (70 г) — 130 грн.

Мозговая кость — 210 грн.

Греческий салат с оливками-гриль — 275 грн.

Куриный бульон с мацаболами — 140 грн.

Сувлаки — от 260 до 490 гривен, в зависимости от вида мяса.

Цыпа с огня — 290 грн.

Осьминог на гриле с картофелем и пряным соусом — 695 грн.

Креветки с орзо и биском — 330 грн.

Запеченная капуста с овечьим муссом и фетой — 320 грн.

Баклава-чизкейк с фисташкой и сушеной розой — 180 грн.

Лимонады — 120 грн.

В винной карте представлены греческие и другие вина, есть традиционная крепкая греческая узо, сладкая мастиха и даже украинское пиво.

Машина времени на тарелке

Современное человечество обязано древним грекам не только научными открытиями, демократией и олимпийскими играми. Греция была колыбелью и современных гастрономических удовольствий — первых таверн. Десятки блюд стали всемирным наследием человечества, а у нас, жителей берегов Понта Евксинского, любовь к пропитанной жарким солнцем, овеянной свежим горным воздухом и ароматами моря греческой кулинарной традиции заложена где-то на клеточном уровне.

Для знакомства с кухней заведения я выбрала традиционные блюда, которые пробовала когда-то в Греции или в других греческих заведениях города: соус-закуску дзадзики* (110 грн), овощную мусаку* (270 грн), халуми на гриле с ароматным симитом* (220 грн), куриные сувлаки* (260 грн), лимонад и кофе.

Дзадзики принесли быстро. Он имел нежную кремовую консистенцию, чеснок почти не чувствовался. Лично я люблю более выраженные акценты в соусе, но понимаю, что таких как я — немного. На будущее, надо будет просить официанта добавить больше чеснока.

Сувлаки — три палочки с нежным куриным филе из бедра, приготовленным идеально: мясо не засушенное, не пережаренное. В качестве гарнира подается ломтик сочного айсберга, политого дзадзики.

Халуми на гриле. Однажды в Греции я пробовала жареный на гриле сыр. С тех пор ищу что-то подобное. Но нет. К сожалению.

Мусака. Готовилась дольше других. Имейте в виду, когда будете заказывать. Порция довольно большая — на двоих, а то и трех человек, если брать несколько блюд и дилиться.

Лимонад — вкусный, свежий, насыщенный. Украшение — ракушка окончательно перенесла в теплые воспоминания путешествий по прекрасной Греции, куда всегда хочется вернуться.

Общее впечатление

Счет составил 1075 гривен, но учитывайте, что это без алкоголя. За банку украинского пива вам надо будет выложить 180 грн, литр домашнего греческого вина обойдется в 700 грн. Стоимость бокала вина «из бутылки» начинается со 160 грн за 125 мл.

Внутри ресторан также напоминает традиционную греческую таверну на побережье под перголой. Два больших зала и много столиков на разное количество людей. Кухня — частично открытая, так что вы можете наблюдать за ловкой работой поваров. Интерьер решен в естественных цветах, с интересными акцентами на деталях. Керамическая и металлическая посуда, плетеные хлебницы, почти везде натуральное дерево, много зелени, солнечные лучи, пробивающиеся с крыши. Официанты вежливые и гостеприимные. Надеюсь, что этот уголок Греции задержится в нашем городе надолго.

Словарик

Бренд-шеф — шеф, который работает с концепцией ресторана или сети. Этот человек разрабатывает уникальные блюда, чтобы подчеркнуть стиль ресторана. Обучает шеф-поваров в разных филиалах, чтобы вкусно было везде. Следит за трендами в гастрономии и воплощает нововведения. На бренд-шефе лежит огромная ответственность, именно поэтому, выбирая заведение, надо знать бренд-шефа в лицо.

Дзадзики — традиционный соус на основе греческого йогурта, огурца, чеснока, зелени и оливкового масла. Был очень популярен в Византии. Распространен в Болгарии, Кипре, Турции и других странах.

Мусака — запеканка из фарша, овощей и сыра. Может быть без мяса. Также известна с византийских времен. В нынешнем варианте появилось в начале XX века. Именно тогда старинное блюдо осовременил известный греческий повар Никос Целементос и добавил к нему французский соус бешамель.

Халуми — полутвердый соленый сыр, изготовленный из козьего и овечьего молока. Имеет высокую температуру плавления, поэтому его часто запекают на гриле.

Симиты — несладкие бублики с кунжутом, известные еще с библейских времен. Были популярны в Одессе два столетия назад, сейчас снова стали появляться в меню одесских заведений.

Сувлаки — маленький шашлычок из мяса или рыбы. Исследователи считают, что рецепт мяса на шампурах был распространен в Греции еще во времена Гомера. Блюдо упоминали в литературных и философских произведениях Аристотель, Ксенофонт, Аристофан и другие.

Досье «ОЖ»

Ксения Амбер — известный украинский шеф-повар родом из Одессы. Талантливая и амбициозная, первые кулинарные уроки получила от своей бабушки. Она училась в Кулинарном институте Америки и закончила курс Science & Cooking (наука и кулинария) при Гарварде. Возглавляла рестораны не только в Украине, но и в Швейцарии, работала в разных странах мира, изучая кухни и техники разных народов, а также готовила украинские блюда в ресторанах Европы. Она стала первой из украинских шефов, кого пригласили представить украинскую кухню на международном поварском конгрессе в Мадриде, а на конгрессе в Италии Ксения лепила вареники с вишней. Сейчас Ксения бренд-шеф нескольких одесских заведений.