Как будут отключать свет в Одессе в понедельник 15 июля

Завтра, в понедельник, 15 июля 2024 года, в Одессе продолжат действовать графики стабилизационных отключений света. Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» ограничения продлятся в течение всех суток.
«Завтра, 15 июля, будут действовать графики стабилизационных отключений с 00:00 до 24:00. Отключения будут происходить также в светло-серой зоне. В это время лучше не пользоваться лифтами и не начинать долговременные дела с использованием электричества», – предупреждают в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Также сообщается, что в период с 16:00 до 24:00 будут применяться четыре очереди отключений одновременно.
В другие часы будут действовать три очереди отключений.
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