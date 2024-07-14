В Одессе на Жеваховой горе тушили масштабный пожар, угрожавший жилым домам (фоторепортаж)

На месте побывал корреспондент «Одесской жизни».

Как сообщили в мэрии города, площадь пожара составила 1,5 гектара и была угроза того, что огонь перекинется на частный сектор.

Вместе со спасателями ГСЧС на месте работали муниципальные спасатели и сотрудники коммунальных учреждений «Спасительно-водолазная служба» горсовета, КП «Городские дороги» и «Горзелентрест». Спасателей снабжали водой и всей необходимой помощью.

На данный момент масштабный пожар ликвидирован. Подробности от ГСЧС будут известны позже.

Напомним, из-за засушливой и жаркой погоды в Одесской области участились пожары в экосистемах . На прошедшей неделе горели сухая трава, мусор, кустарники и лесополоса. От огня пострадали люди и постройки, без своих домов остались сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов.