В Одессе на Жеваховой горе тушили масштабный пожар, угрожавший жилым домам (фоторепортаж)

В Одессе на Жеваховой горе тушили масштабный пожар, угрожавший жилым домам (фоторепортаж)

Сегодня днем, в воскресенье, 14 июля 2024 года, в Пересыпском районе Одессы произошло масштабное возгорание сухой травы на Жеваховой горе.

На месте побывал корреспондент «Одесской жизни».

Масштабный пожар в Одессе
Горит трава
Пожар на Жеваховой горе
Дым от пожара
Пожар на Жеваховой горе в Одессе
Масштабный пожар в Одессе 14 июля 2024
В Одессе горела трава на Жеваховой горе

Как сообщили в мэрии города, площадь пожара составила 1,5 гектара и была угроза того, что огонь перекинется на частный сектор.

Вместе со спасателями ГСЧС на месте работали муниципальные спасатели и сотрудники коммунальных учреждений «Спасительно-водолазная служба» горсовета, КП «Городские дороги» и «Горзелентрест». Спасателей снабжали водой и всей необходимой помощью.

Пожар в Одессе
Большой пожар в Одессе
В Одессе тушат масштабный пожар
Пожар в Пересыпском районе Одессы
Одесские спасатели тушат большой пожар
Спасатель на месте пожара, 14 июля 2024
В Одессе тушат масштабный пожар

На данный момент масштабный пожар ликвидирован. Подробности от ГСЧС будут известны позже.

Большой пожар в Одессе
В Одессе тушат пожар на Жеваховой горе
Тушение большого пожара в Одессе
В Одессе горела сухая трава
Пожар в Одессе на Жеваховой горе
Масштабный пожар на Жеваховой горе в Одессе
В Пересыпском районе Одессы тушат масштабный пожар

Напомним, из-за засушливой и жаркой погоды в Одесской области участились пожары в экосистемах . На прошедшей неделе горели сухая трава, мусор, кустарники и лесополоса. От огня пострадали люди и постройки, без своих домов остались сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua