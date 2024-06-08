Механика, шарниры и лишний вес: как одесский театр создает кукл для своих спектаклей (ВИДЕО)

Кукольная труппа: сложная механика и борьба с лишним весом

В своем кабинете Светлана Анатольевна никогда не остается одна — со всех сторон за ней наблюдают хитрые мордочки и веселые лица. Вот на столе стоит прекрасная балерина. Она воздушная, и кажется, через секунду выполнит сложный пируэт…

— За всей этой легкостью, — рассказывает Светлана Анатольевна, — спрятана очень сложная механика, а тяжелые шарниры прикрыты нежнейшим фатином.

А вот еще один герой — Комарик из спектакля “Муха-Цокотуха”. Это уже пример планшетной куклы. Она работает на столе, может приседать и танцевать, у нее крутится голова. В основном, в кабинете у Светланы Анатольевны живут те персонажи, которые уже не заняты в спектаклях. Она демонстрирует «пенсионеров» всем, кто интересуется их устройством, – школьникам, студентам театрального училища, актерам самодеятельных театров.

Тут соседствуют куклы разных лет и видов. Здесь же живет и самая почтенная — сделана она была еще в конце тридцатых — начале сороковых годов прошлого века.

Рядом с “ушедшими на покой артистами” — новенький Колобок. Он изготовлен из современных, легких материалов. Но внутри у него все равно живет металлический механизм. Оказалось, проблема лишнего веса существует не только в мире людей.

— Мы боремся за каждый грамм. Выбираем, что легче — поролон, синтепон или изолон? Постоянно ищем пути, как облегчить актеру работу. Но вместе с тем, нужно сделать куклу прочной. Ведь если она будет хрупкой, то может развалиться на глазах у публики. Поэтому хотим мы или не хотим, у нас присутствуют пружинки, гаечки, шурупчики, скобы… И многое зависит от размера. Чем крупнее кукла – тем она тяжеловеснее. Но все равно мы пытаемся найти новые подходящие материалы. Вот сейчас появился очень легкий изолон. Активно его используем.

Это только со стороны кажется, что актеры-кукловоды, просто играют в куклы во время спектакля. Однако эта легкость дается непросто. В среднем продолжительность спектакля — 45-60 минут. И все это время исполнители главных ролей находятся на сцене. Значит, на вытянутой руке несут весь груз куклы. Причем актеры ходят, танцуют, поют. От этого страдает здоровье, в первую очередь — позвоночник.

Оттачивать мастерство нужно всю жизнь

Светлана Анатольевна очень любит тростевые и петрушечные куклы (те, которые надеваются на руку). Когда надеваешь петрушечную куклу – ощущаешь ее очень близко. На руке будто оживает небольшой кусочек материи, и кукла из-за этого получается очень живой. Тростевые тоже приближены к актеру, очень тесно с ним связаны.

— У нас недавно была премьера, “Три поросенка”. Там участвовали именно тростевые куклы. Они настолько живые! Они живее живого поросенка! Я на них смотрела и думала: как можно сделать куклу, чтобы она была такой живой?! Это мастерство. Я все время восторгаюсь, как будто первый раз такое вижу.

Есть в театре спектакли, в которых используются марионетки – куклы на нитях. “Золотой цыпленок”, “Красная шапочка”, “Мечты маленького ослика” — в театре их называют “золотыми”. Это эстетически изысканные, необычные постановки. В них работают с очень сложными марионетками. Количество нитей в куклах доходит до пятнадцати! (Обычно — три-четыре.) Они оживают от малейшего прикосновения к нити. И когда в театре появились такие куклы, вспоминает Светлана Анатольевна, актеры часами перед зеркалом оттачивали движения. Для одесских спектаклей марионетки изготавливал известный мастер из Киева Михаил Яремчук, создатель и руководитель киевского Театра марионеток. Этого мастера называют “украинским Резо Габриадзе”, настолько он виртуозен.

Молодые мастера приходят в Одесский кукольный, в основном, из Театрально-художественного училища, из “Грековки”. Есть и самоучки. Если человеку нравится работать с мягкой игрушкой, он может освоить технологический процесс и довольно быстро научиться ремеслу. А мастерство и виртуозность появятся со временем.

То ли люди, то ли куклы

Изготовление куклы – процесс сложный. Начинается все с чертежа. Потом лепится скульптура из глины или скульптурного пластилина. Потом лепится папье-маше, зачищается, обтягивается, склеивается. Задействовано много людей — инженер, механизатор, сборщики, швеи… Как правило, параллельно изготавливаются все куклы к спектаклю. На реализацию постановки дается месяца два. Но если делать только одну куклу, можно потратить и месяц.

Живут куклы в специальных сундуках, где собраны все герои истории. За ними ухаживает специальный человек – реквизитор. После каждого спектакля все “актеры” аккуратно упаковываются до следующей встречи со зрителем. Есть куклы, которые встречают зрителей в холле театра. Все они раньше были задействованы или в спектаклях, или в капустниках, которые, оказывается, бывают и в театре кукол. Именно после одного такого капустника в театре появились кукольные копии всех директоров одесских театров. Так, можно увидеть на одном из зеркал рядом с Чарли Чаплином и Мэрилин Монро — Надежду Бабич, директора Театра оперы и балета. Изготавливать их было довольно сложно, вспоминает Светлана Анатольевна. Помимо характера, кукла должна быть еще и внешне похожа на прототипа. Поэтому кого-то изготавливали с нуля, а кого-то удалось переделать из уже имеющихся кукол. Вот, например, Галину Зицер, директора филармонии, сделали из Василисы Прекрасной, только изменили прическу.

Сейчас в мире наблюдается повышенный интерес к кукольному театру. Одесский театр не стоит в стороне от мировых тенденций и с удовольствием экспериментирует — готовит не только детские, но и взрослые спектакли, приглашая режиссеров из драматических театров. Так появилась “Олеся. Мистификация” режиссера Украинского театра Ивана Урывского; “Интервью с ведьмами” минского режиссера Евгения Корняги, спектакль-перформанс “Бумага” Александра Горенштейна. В этом году зрители увидят новые проекты. И это будут спектакли, созданные как для детей, так и для их родителей.