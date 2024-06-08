В Одесской области утонул в ставке 10-летний мальчик

О случившемся вечером пятницы, 7 июня, правоохранителей известила очевидица.

Предварительно установлено, что мальчик с папой пошел на местный пруд. В то время, как ребенок купался, отец, который находился на берегу, отвлекся и выпустил сына из виду, и тот исчез. Мужчина вместе с находившимися рядом односельчанами бросились его искать и через некоторое время вытащили из воды в бессознательном состоянии.

Спасти ребенка не удалось.

Кроме погибшего мальчика, в семье шестеро малолетних детей. В поле зрения стражей порядка семья не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

В полиции квалифицируют произошедшее как «несчастный случай». Продолжается следствие.

Напомним, 24 мая в Болградском районе Одесской области трагически погиб 7-летний ребенок – мальчик упал в местный пруд, поскользнувшись на плитах дамбы.

А в Одессе вечером 7 июня смертельно травмировался 13-летний подросток во время игры в неработающем фонтане.