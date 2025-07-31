Ключевые моменты:

1 августа, 19:00 — концерт поп-дивы NK в клубе IBIZA.

1 августа, 18:00 — открытие 79-го сезона в Театре музыкальной комедии спектаклем «За двумя зайцами».

2 августа, 11:00 — старт 216-го театрального сезона в Одесском национальном театре оперы и балета.

2 августа, 17:00 — дегустация вин Шато Чизай с виноделом Александром Ковачем в зале «Лямпа». Представлены 8 позиций из 33 — белые, оранжевые и красные вина Закарпатья.

3 августа, 18:00 — спектакль «Квартет для двоих» от творческого объединения «Противоречие» в Union.

Август в Одессе начинается с волны вдохновения и эмоций. Это тот момент, когда музыка становится громче мыслей, а сцена — местом, где рождаются магия и настоящие чувства. В самом модном клубе города звучит знакомый голос поп-дивы, а имя ее спутника — загадка, которая держит интригу до последней минуты.

Город живет в ритме комедии и драмы, классики и современного искусства. Здесь можно потерять ощущение времени, слушая изысканную музыку в оперном театре или смеясь до слез над украинской классикой, или познакомиться с молодыми актерами, которые экспериментируют. Здесь встречаются сердца, взгляды и идеи — на сцене, в зале, за бокалом хорошего вина. А для ценителей вкуса — знакомство с крафтовыми винами Закарпатья. В бокале — 25 лет опыта, любви к земле и солнцу. В разговоре — история, оставляющая послевкусие тепла.

Август дарит нам шансы прожить эти моменты вместе. Не теряйте эту возможность и следите за нашими анонсами!

1 августа, 19:00. Концерт NK. IBIZA



1 августа, 18:00. Открытие сезона. Театр Музкомедии

В пятницу, в Театре музыкальной комедии состоится открытие 79-го сезона спектаклем «За двумя зайцами»! Лучшей постановки для торжественного события не найти: праздничная, веселая, музыкальная, яркая, танцевальная, зажигательная классическая украинская комедия с участием талантливых и отдохнувших артистов.



2 августа, 11:00. Открытие сезона. Одесский национальный театр оперы и балета.

Признайтесь, вы тоже уже соскучились по спектаклям нашей Одесской национальной оперы? Итак, приглашаем вас на открытие сезона. В первые дни августа наш прекрасный театр начинает отсчет нового 216-го театрального сезона. Выбирайте билеты на спектакли-бестселлеры и премьеры прошлого сезона и не медлите, ведь купить билеты в наш театр летом иногда труднее, чем поймать билеты на поезда Укрзализныци.



2 августа, 17:00. Дегустация вин Шато Чизай вместе с виноделом. Дегустационный зал Лямпа

В последнее время закарпатские вина стремительно набирают популярность, поэтому одесситов решили познакомить с продукцией, наверное, самого известного закарпатского крафтового винодела — Александра Ковача.

Александр не только винодел с 25-летним стажем, но и основатель нескольких винных фестивалей и председатель ассоциации виноделов Закарпатья. В его линейке 33 (!) уникальных позиции, из которых вы в течение вечера сможете продегустировать восемь. Александр лично представит свои белые, оранжевые и красные вина из Закарпатья.



3 августа, 18:00. Гастроли. «Квартет для двоих». Культурный центр Union

Творческое объединение «Противоречие» представляет спектакль «Квартет на двоих». В центре истории — двое, чей совместный путь превратился в сложную мелодию из фальшивых нот, невысказанных слов и неоправданных ожиданий.

Она — взвешенная и рациональная, но в ее сердце живет стремление к любви и заботе. Он — эксцентричный художник, чей мир переполнен хаосом, фантазиями и неожиданными порывами. Их «квартет» оживает в конфликтах, юморе и искренних признаниях. Но не забывайте — это квартет. И хотя на сцене только двое, кто еще примет участие в их партии? Как это изменит игру — узнаете на спектакле!

