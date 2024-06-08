В Одессе открыли для посещения первый официальный пляж

В Одессе открыли для посещения первый официальный пляж

С сегодняшнего дня, 8 июня 2024 года, в Одессе официально открыт для посещения пляж «Калетон».

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» приказ о доступе людей к морю», – цитирует главу Одесской ОВА Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

На пляже "Калетон"

По словам Кипера, по мере прохождения проверок список открытых пляжей будет дополняться. Всего в планах ОВА – открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе

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Также отмечается, что во время воздушной тревоги либо при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма от 2-х баллов пребывание людей у моря запрещено.

Укрытие на пляже "Калетон"

Как сообщалось ранее, несмотря на постоянные обстрелы, в Одессе готовятся к курортному сезону и планируют открывать пляжи.

Фото с Телеграм-канала Одесской ОВА

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