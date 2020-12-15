Новости Одессы и Одесской области

Памятник создателю эсперанто Людвику Заменгофу в Одессе

Памятник создателю эсперанто Людвику Заменгофу в Одессе

Во всем мире 15 декабря отмечается международный день эсперанто. Сегодня Людвигу Заменгофу, создателю эсперанто, исполнился бы 161 год. В связи с этим мы публикуем материал, который вышел на сайте 25 апреля 2013 года, с обновлениями.

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Старинный одесский дворик дома номер три в начале Дерибасовской вот уже пятьдесят лет украшает бюст Лазаря Людвика Заменгофа – врача и лингвиста еврейского происхождения, создателя языка эсперанто.

людвик заменгоф эсперанто

Создатель эсперанто Людвик Лазарь Заменгоф

Одни «знатоки» Одессы утверждают, что Заменгоф жил в этом дворе, другие преподносят историю появления бюста по-другому: якобы его заказали одесскому скульптору Николаю Блажкову поляки, но потом отказались забирать.

И скульптору ничего не оставалось, как, представив городским властям прародителя эсперанто то ли своим отцом, то ли дедушкой, установить его скульптурное изображение напротив окон своей квартиры.

Памятник доктору Эсперанто

Памятник Людвику Заменгофу в Одессе

Справка

Эсперанто – это искусственный язык, созданный гимназистом, потом уже врачом Людвигом Заменгофом (Лазарь Маркович Заменгоф). Заменгоф создал грамматику на основе европейских языков с минимумом исключений. Лексика в основном взята из романских языков, хотя также есть слова из германских и других языков.

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Борис Колкер
Гость
Борис Колкер

Я был в гостях у скульптора Николая Блажкова в январе 1959 года. Он рассказал мне, что создал этот бюст автора эсперанто Лазаря Заменгофа к столетию со дня его рождения. Он хотел подарить его городу Белостоку, где родился Заменгоф. Но Блажкову не удалось получить на это разрешение местных властей. Поэтому скульптура осталась во дворе, в котором жил Блажков.

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