Во всем мире 15 декабря отмечается международный день эсперанто. Сегодня Людвигу Заменгофу, создателю эсперанто, исполнился бы 161 год. В связи с этим мы публикуем материал, который вышел на сайте 25 апреля 2013 года, с обновлениями.

Старинный одесский дворик дома номер три в начале Дерибасовской вот уже пятьдесят лет украшает бюст Лазаря Людвика Заменгофа – врача и лингвиста еврейского происхождения, создателя языка эсперанто.

Одни «знатоки» Одессы утверждают, что Заменгоф жил в этом дворе, другие преподносят историю появления бюста по-другому: якобы его заказали одесскому скульптору Николаю Блажкову поляки, но потом отказались забирать.

И скульптору ничего не оставалось, как, представив городским властям прародителя эсперанто то ли своим отцом, то ли дедушкой, установить его скульптурное изображение напротив окон своей квартиры.

Справка

Эсперанто – это искусственный язык, созданный гимназистом, потом уже врачом Людвигом Заменгофом (Лазарь Маркович Заменгоф). Заменгоф создал грамматику на основе европейских языков с минимумом исключений. Лексика в основном взята из романских языков, хотя также есть слова из германских и других языков.