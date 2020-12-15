Во всем мире 15 декабря отмечается международный день эсперанто. Сегодня Людвигу Заменгофу, создателю эсперанто, исполнился бы 161 год. В связи с этим мы публикуем материал, который вышел на сайте 25 апреля 2013 года, с обновлениями.
Старинный одесский дворик дома номер три в начале Дерибасовской вот уже пятьдесят лет украшает бюст Лазаря Людвика Заменгофа – врача и лингвиста еврейского происхождения, создателя языка эсперанто.
Одни «знатоки» Одессы утверждают, что Заменгоф жил в этом дворе, другие преподносят историю появления бюста по-другому: якобы его заказали одесскому скульптору Николаю Блажкову поляки, но потом отказались забирать.
И скульптору ничего не оставалось, как, представив городским властям прародителя эсперанто то ли своим отцом, то ли дедушкой, установить его скульптурное изображение напротив окон своей квартиры.
Справка
Эсперанто – это искусственный язык, созданный гимназистом, потом уже врачом Людвигом Заменгофом (Лазарь Маркович Заменгоф). Заменгоф создал грамматику на основе европейских языков с минимумом исключений. Лексика в основном взята из романских языков, хотя также есть слова из германских и других языков.
Я был в гостях у скульптора Николая Блажкова в январе 1959 года. Он рассказал мне, что создал этот бюст автора эсперанто Лазаря Заменгофа к столетию со дня его рождения. Он хотел подарить его городу Белостоку, где родился Заменгоф. Но Блажкову не удалось получить на это разрешение местных властей. Поэтому скульптура осталась во дворе, в котором жил Блажков.