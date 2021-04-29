Традиция дарить на Пасху крашеные яйца существует уже очень давно. Яйцо символизирует божественное начало, начало всякой жизни. Знающие люди никогда не изображали на писанках ни одного лишнего элемента или знака, не имеющего смысла. О чем же говорят эти символы?

Этот материал традициии раскрашивать яйца на Пасху мы публиковали в 2014 году. Но он за прошедшие семь лет не потерял своей актуальности. Предлагаем нашим читателям снова погрузиться в тайный мир украинской писанки.

Традиции разных регионов Украины

Оксана Шевчук — методист отдела декоративно-прикладного искусства Одесского областного центра украинской культуры — об украинской символике может говорить часами. По ее словам, писанку раньше писали в очень жестких канонах. И нельзя было прибавить ничего лишнего – ни черточки, ни палочки. Орнаменты передавались из поколения в поколение без изменений.

– Гуцульські писанки з-поміж інших вирізняє дуже дрібна, сюжетна віртуозна робота. Гуцули, зображують гори, карпатську природу, тварин, якісь завиточки, – объясняет Оксана Владимировна. — На Поліссі писанки простіші, з великим рослинним орнаментом чи сонцем. Знаковий для Одещини орнамент — «сорокопуть», схожий на сонце з ніжками. Такі писанки з собою в дорогу брали колись чумаки. Називається cорокопуть, бо чумаки проходили 40 різних шляхів. А ще на Одещині любили вибілювати писанки. Кольорові частинки розписаного яйця вкривали воском, залишаючи не вкритими ті частини, якими хотіли би бачити білими. Після цього яйце кладуть в розчин білизни або оцту. Кольоровий малюнок залишається під воском, все інше — вибілюється.

В росписях Галичины, Лемковщины и Пряшевщины большое значение придают знакам солнца и звезд.

Важное значение имеет элемент в виде волнообразной полосы. Прежде всего это знак вечности, нить жизни. В народе он называется «бесконечник» и очень распространен в писанках Гуцульщины и Буковины. На Полтавщине и Подолье он похож на гребень волны.

В Западном Подолье и Полесье очень распространен символ богини-Берегини. Он напоминает букву «Ж», потому его часто называют «жучком». Берегиня – хранительница домашнего очага, защитница от напастей и повелительница человеческих судеб.

Кому какую писанку дарить?

— Писанки ще поділялись на чоловічі, жіночі та дитячі, — рассказывает Оксана Владимировна. — Старим людям дарували «безкінечники» — на довгий вік і як символ безсмертя душі. Ті писанки, в орнаменті яких присутній рух (Сонце, вогонь, повітря), — це чоловічі стихії. Земля і вода — жіночі стихії. Жінкам дарували писанки з зображенням пташок, квітів, дерев, орнаментів у вигляді латинської букви «S»: вона символізувала давній тотем цариці змії, яка захищає жіноче начало. Дітям дарували писанки з зображенням сонечка, курчаток, тваринок. Писанку з символом «дерево життя» (рослина в горщику) дарувала мама дорослій доньці. Горщик — то символ коріння роду, щоб вона знайшла собі чоловіка. Квіточки тут символізують жіноче начало, листочки — чоловіче.

Но, самое главное, говорит мастер не то, какой символ вы изобразили на Пасхальной писанке, а что вы в него вложили.

— Є, наприклад, такі особливі писанки, які називаються «сорококлин», – раскрывает секреты Оксана Шевчук. – Її виготовляла дружина для свого господаря, чоловіка. Жінка з молитвою ділила яйце на 48 частин – вздовж на вісім частин і поперек на шість. І кожен клинець вона виписувала з молитвою певною: «Господи, пошли мені…», «Боже, дай мені…», «…щоб бждоли носили мед», «…щоб кури неслись», «…щоб телята були», «…щоб молочко було», «щоб городина була…» – це одна із самих сакральних писанок. І таку писанку вона дарувала своєму чоловікові. Але могла подарувати братові, чи ще комусь із рідних.

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Чтобы писанка не портилась…

Основные цвета для росписи писанок — желтый, красный и черный на белом фоне. А вот голубой — цвет – не желательно использовать. Считается, что это цвет сиротства. Также нельзя употреблять в пищу писанки.

— Писанки вживати в їжу не можна. То — гріх. Для їжі є крашанки, — поясняет Оксана Шевчук. — Фарбувати крашанки краще фарбниками рослинного походження — лушпинням цибулі, корінням морени, гілками тополі… Всі ігри і забавки проробляють саме з крашанками. А от писанка — освячується в церкві на Великдень і дарується як оберіг.

ВАЖНО! Писанку раскрашивали в Чистый четверг – и тогда она год не портилась.

— Я проводила такий експеримент. І дійсно, коли виготовляла писанки в чистий четвер, то вони зберігались рік, просто всихались, а якщо в інший день — псувались, – вспоминает Шевчук. – Через рік їх пускали на воду, закопували в землю чи в могили померлих родичів в поминальний тиждень. Тобто їх треба передати якійсь стихії, щоб сама природа розібралась з ними. Головне – не викинути на смітник.

О всех тонкостях украинской писанки, вышивки и быта наших предков можно узнать в музее Одесского областного центра украинской культуры: ул. Польская, 20; тел. (048) 760-19-26; сайт: oocuk.com.ua. Музей работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00. Также тут для вас проведут мастер-классы по писанке.

Маленькие хитрости

Чтобы скорлупа не треснула во время варки, яйца надо около часа подержать при комнатной температуре.

В воду желательно добавить столовую ложку соли.

Чтобы краска ложилась ровнее, перед тем как красить яйца, их необходимо обезжирить – протереть мыльным раствором или спиртом.

После окрашивания пасхальных яиц для придания блеска нужно протереть их растительным маслом.

На проводы в поминальные дни расписывали специальные писанки — на черном фоне четыре белых веточки сосны по вертикали.

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