В Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, но это не значит, что можно не соблюдать карантин.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения разработали пасхальные рекомендации для храмов и населения:

поощрять богослужения для верующих в режиме онлайн;

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;

зафиксировать входные двери на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии;

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 метра;

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному члену семьи;

пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма;

лучше воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

В свою очередь Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии. Так, например, планируется массовое освящение пасок и куличей на хлебокомбинатах.

По его словам, на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но при соблюдении эпидемиологических норм.

— Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая громада на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это красная зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются, — уточнил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Вместе с тем в Одессе и области на праздник сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и следить за безопасностью дорожного движения вокруг храмов и монастырей.

— К усиленному несению службы в период религиозных праздников будут привлечены немалые силы, в том числе подразделения полиции из других областей. Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами требований закона, в том числе карантинных ограничений, установленных правительством, — сообщил глава полиции региона Олег Бех.

Также он призвал священнослужителей позаботиться о безопасности верующих и заранее напомнить им о карантинных ограничениях. В частности о том, что во время богослужений, благословений и освящения пищи все присутствующие должны соблюдать дистанцию и быть в масках, закрывающих нос и рот, как внутри помещений, так и во дворах храмов.

Ранее мы рассказывали о том, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая.