Новости Одессы и Одесской области

Пасха на карантине: какие правила установили для храмов и населения?

Пасха на карантине: какие правила установили для храмов и населения?

В Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, но это не значит, что можно не соблюдать карантин.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения разработали пасхальные рекомендации для храмов и населения:

  • поощрять богослужения для верующих в режиме онлайн;
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;
  • зафиксировать входные двери на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии;
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 метра;
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному члену семьи;
  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма;
  • лучше воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

В свою очередь Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии. Так, например, планируется массовое освящение пасок и куличей на хлебокомбинатах.

По его словам, на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но при соблюдении эпидемиологических норм.

— Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая громада на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это красная зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются, — уточнил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Вместе с тем в Одессе и области на праздник сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и следить за безопасностью дорожного движения вокруг храмов и монастырей.

— К усиленному несению службы в период религиозных праздников будут привлечены немалые силы, в том числе подразделения полиции из других областей. Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами требований закона, в том числе карантинных ограничений, установленных правительством, — сообщил глава полиции региона Олег Бех.

Также он призвал священнослужителей позаботиться о безопасности верующих и заранее напомнить им о карантинных ограничениях. В частности о том, что во время богослужений, благословений и освящения пищи все присутствующие должны соблюдать дистанцию и быть в масках, закрывающих нос и рот, как внутри помещений, так и во дворах храмов.

Ранее мы рассказывали о том, где можно посмотреть пасхальные богослужения 1 и 2 мая.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить