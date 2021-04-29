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Союз журналистов Украины назвал имена «Врагов прессы–2021»

Союз журналистов Украины назвал имена «Врагов прессы–2021»

Сегодня, 29 апреля, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) утвердил антирейтинг «Враги прессы–2021». Этот антирейтинг приурочен к Всемирному дню свободы слова, который отмечается 3 мая.

Как поясняет на своей странице в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко, «враги прессы» – это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование, ограничение доступа на события, репрессивное законодательство.

По словам Томиленко, в нынешний антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

В частности, на национальном уровне антирейтинг «Враги прессы–2021» возглавил народный депутат Никита Потураев, который защищал дискриминационный законопроект «О СМИ» и игнорировал замечания журналистского сообщества к законодательным инициативам.

В список «врагов прессы» этого года на национальном уровне также вошли:

  • председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк (в НСЖУ обвиняют ее в политической зависимости и выборочном применении полномочий);
  • российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, издание «Обозреватель»);
  • адвокат Павел Барбул (инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтам, в частности, изданиям «Главком» и «Апостроф»);
  • нардеп Илья Кива (за хамство и угрозы в адрес журналистов).

Пятерку регионального списка «врагов прессы» возглавил мэр Запорожья Владимир Буряк. Причина – закрытость городской власти от журналистов, которая привела к публичным протестам работников средств массовой информации.

Также к «врагам прессы» на региональном уровне в НСЖУ отнесли:

  • голову Запорожского областного совета Елену Жук (за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты «Запорожская правда»);
  • начальника юридического управления Запорожского облсовета Егора Мороза;
  • мэра города Тростянца на Сумщине Юрия Бову (за давление на коммунальную телерадиокомпанию);
  • Печенежского поселкового голову на Харьковщине Александра Гусарова (за давление на газету «Печенежский край»).
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