Союз журналистов Украины назвал имена «Врагов прессы–2021»

Сегодня, 29 апреля, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) утвердил антирейтинг «Враги прессы–2021». Этот антирейтинг приурочен к Всемирному дню свободы слова, который отмечается 3 мая.

Как поясняет на своей странице в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко, «враги прессы» – это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование, ограничение доступа на события, репрессивное законодательство.

По словам Томиленко, в нынешний антирейтинг вошли десять чиновников, политиков и предпринимателей.

В частности, на национальном уровне антирейтинг «Враги прессы–2021» возглавил народный депутат Никита Потураев, который защищал дискриминационный законопроект «О СМИ» и игнорировал замечания журналистского сообщества к законодательным инициативам.

В список «врагов прессы» этого года на национальном уровне также вошли:

председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк (в НСЖУ обвиняют ее в политической зависимости и выборочном применении полномочий);

(в НСЖУ обвиняют ее в политической зависимости и выборочном применении полномочий); российско-украинский бизнесмен Павел Фукс (пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, издание «Обозреватель»);

(пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него, в частности, издание «Обозреватель»); адвокат Павел Барбул (инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтам, в частности, изданиям «Главком» и «Апостроф»);

(инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтам, в частности, изданиям «Главком» и «Апостроф»); нардеп Илья Кива (за хамство и угрозы в адрес журналистов).

Пятерку регионального списка «врагов прессы» возглавил мэр Запорожья Владимир Буряк. Причина – закрытость городской власти от журналистов, которая привела к публичным протестам работников средств массовой информации.

Также к «врагам прессы» на региональном уровне в НСЖУ отнесли:

голову Запорожского областного совета Елену Жук (за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты «Запорожская правда»);

(за ликвидацию единственной украиноязычной областной газеты «Запорожская правда»); начальника юридического управления Запорожского облсовета Егора Мороза ;

; мэра города Тростянца на Сумщине Юрия Бову (за давление на коммунальную телерадиокомпанию);

(за давление на коммунальную телерадиокомпанию); Печенежского поселкового голову на Харьковщине Александра Гусарова (за давление на газету «Печенежский край»).