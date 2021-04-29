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Одесский Пассаж: легендарное прошлое и неожиданные находки (фото)

Одесский Пассаж: легендарное прошлое и неожиданные находки (фото)

В Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) прошла очень теплая презентация книги-альбома, посвященной одесскому Пассажу.

Очень одесская книга

Звучит «живая» музыка, директор ОННБ, заслуженный деятель культуры Украины Ирина Бирюкова не скрывает радости: библиотека снова открыта после очередного строгого карантина, и, значит, люди и книги вернулись в ее стены. И еще одно радостное событие: презентация очень и очень одесской книги, очередное путешествие в историческое прошлое города.

директор ОННБ Ирина Бирюкова

Ирина Бирюкова (фото с Facebook-страницы ОННБ)

Книга вышла в свет еще в конце прошлого года. Презентовали ее сегодня, и уже некоторые библиотеки города могут представить ее вниманию читателей.

«История и легенды одесского Пассажа»… Соавтор (вместе с Олегом Губарем) книги-альбома и автор проекта «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин рассказывает, как собирался материал. Как и другие издания проекта, оно требовало много фотографий.

краевед и автор книги Евгений Волокин

Евгений Волокин

Три сотни уникальных фото

Книга содержит их около трехсот, и многие публикуются впервые. То есть, нужны были не просто фото, а по-своему уникальные. И это не просто «редкости ради». Легенд и баек вокруг Пассажа множество, а Евгений ну очень любит повторять, что «Паниковский не обязан всему верить». Зачастую именно фотография дает полный ответ, вносит ясность в давний спор «было – не было», «я слышал, что…».

Так что перед нами – еще и скрупулезное исследование, где акцент сделан на малоизвестной истории Пассажа – послереволюционной. Впрочем, все периоды жизни этой еще одной визитной карточки города – перед вами. И об этом говорили все выступающие на презентации. Свой вклад в создание книги-альбома внесли многие. Там есть редкие виды Пассажа из коллекции и известного краеведа Анатолия Дроздовского, и многих обычных одесситов…

одесский краевед Анатолий Дроздовский

Анатолий Дроздовский

Как он открывался? Когда, как и почему горел? Как сама история, само время отражалось на его жизни?

Работая над проектом, Евгений Волокин рассказывал «Одесской жизни», что альбом интересен (да и просто уникален!) тем, что в нем отделены зерна от плевел. Исторические факты – это только факты, а легенды, пусть даже их часто подают исключительно в качестве факта, остаются легендами. Ну, вот вроде истории с тем самым «таинственным сейфом», обнаруженным в Пассаже. Что в ней байка, что факт? Альбом даст вам ответ и на этот вопрос. И в этом смысле издание становится настоящей находкой.

Что вы знаете о Льве Влодеке?

Как прозвучало на презентации, мы очень мало знаем о создававшем Пассаж архитекторе Льве Влодеке. Но вот ведь как бывает: к проекту присоединилась одесситка Юлия Бойко – праправнучка Льва Влодека. Юлия собирает все факты о своем прапрадеде, и часть ее находок тоже уже стали частью нового издания.

праправнучка Льва Влодека Юлия Бойко

Юлия Бойко

У книги-альбома о Пассаже – небольшой тираж. По вопросам ее приобретения обращайтесь в группу «Старая Одесса в фото» на Facebook.

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Справка

Ну а нам остается добавить для всех, кто интересуется историей родного города, что изданная книга-альбом, это популярное исследование о нашем Пассаже с редкими фотографиями – не первое в серии изданий проекта «Старая Одесса в фото». Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о других альбомах проекта: «Дерибасовская угол Ришельевской, или Жизнь дома №10», «История парка имени Т. Г. Шевченко и пляжа «Ланжерон» и «История Одессы в памятниках и скульптурах».

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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